Bonne nouvelle pour l’été : un joli comptoir pour emporter propose des petits sandwichs légers et drôlement savoureux, aux noms exotiques qui font rêver, à deux pas du parc Laurier.

Yam, c’est son nom, signifie « mer » en hébreu, nous dit son propriétaire, Anton Dutot, à qui l’on doit aussi Tap Tap cocktails, un atelier de cocktails camouflé à l’arrière du local couleur sable (et on vous met au défi d’y dénicher ici la porte à l’œil nu !), à la déco bohème. S’y dressait jadis le marché Branche d’Olivier, avenue Laurier Est.

Au court (mais diversifié) menu, on trouve ici des « baba » (un nom inventé cette fois), des sandwichs raffinés confectionnés dans des petits pains challah israéliens. « Doux et moelleux comme un nuage », se plaît à dire le propriétaire, qui en mangeait enfant chez ses grands-parents, en France. Et il n’a pas tort. Ces petits pains aux œufs (gracieuseté de la Montreal Kosher Bakery, rue Victoria, seul ingrédient kasher au menu, faut-il le préciser) se mangent effectivement tout seuls.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Une adresse tout indiquée pour un pique-nique au parc Laurier !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le baba Hermes, le sandwich le plus populaire, au poulet au sumac 1 /2



Le plus populaire est l’Hermès, un « baba » au poulet au sumac, au yaourt à la menthe et à l’ail. On a dévoré l’Iris (halloumi grillé, aubergines rôties et houmous de betteraves), mais on se promet d’essayer le Neroli (kefta d’agneau au feta) et pourquoi pas le Boreas, au gravlax, au yaourt à la grenade et à l’estragon.

C’est léger, frais, et on apprécie le délicat mélange de textures. Ce n’est pas donné (15 $), mais les saveurs font voyager. Parfait pour un bel encas au soleil ou, pourquoi pas, sur la jolie terrasse, qui compte ici une demi-douzaine de tables et, fait à noter, des balançoires !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE On craque pour la terrasse et ses balançoires !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE À l’intérieur, quelques places pour déguster sur les lieux

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Anton Dutot rêvait d’ajouter ce comptoir gourmand à son arc.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE YAM, plaisirs nomades, nouvelle sandwicherie méditerranéenne, rue Laurier Est 1 /4







Également au menu : les « cornella » (autre nom inventé), crêpes au petit goût de pain grillé, confectionnées avec les pains challah invendus broyés. Servies en cône en mode salé (kefta de bœuf, halloumi ou gravlax, avec des noms toujours aussi mignons : soleado, gaïa, marina, à 15 $ toujours) ou, pourquoi pas, sucré (noisette, pistache, ou citron confit, pour la moitié du prix) !

À boire, enfin, ne ratez pas les « mok », énièmes créations maison à base de thé infusé à froid, aromatisées (lors de notre passage) au thé à la menthe, à la pêche et à la fleur d’oranger. C’est frais et drôlement désaltérant !

Après avoir travaillé dans l’univers des bars (en passant par Perles & Paddock et l’ancien Boho), Anton Dutot rêvait d’ajouter ce comptoir gourmand à son arc. À noter qu’il propose aussi un minicoin épicerie avec des sardines à l’huile, des olives et des tapenades, en plus de quelques bouteilles de vin d’importation privée à emporter. Et ce n’est pas fini : avec un permis d’alcool qu’on attend prochainement, on souhaite ici élargir le menu pour y proposer prochainement quelques « mezze » à partager en prime. À suivre, quelque part cet été !

Ouvert du mercredi au dimanche, de 12 h à 20 h.

1584, avenue Laurier Est, Montréal

