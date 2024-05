On pourra de nouveau « manger son Saint-Laurent » avec un grand brunch au 2e étage du marché Jean-Talon. Ce repas en six services sera livré six fois les 1er et 2 juin (on peut réserver pour 10 h, 12 h 30 ou 15 h).

Les billets à 180 $ sont pour deux personnes et comprennent le mimosa. Une carte de boissons québécoises sera également offerte pour bonifier l’expérience.

Cette année, les chefs qui participent à cette grande célébration des poissons et fruits de mer de notre fleuve et de notre golfe sont : Adrien Pastor et Riwan Maire (Projet Yaku), Chloé Ouellet et Juliette Fraser Chouinard (Au pâturage), Amine Nasrallah (Chaud devant !), André-Nicolas Medina (Rouge Gorge), Constant Mentzas (Palomar) et Rémi Couture (pâtissier consultant).

Vous avez une préférence pour le sucre ? Le week-end suivant (8 et 9 juin), c’est au tour du Grand brunch des pâtissiers.

