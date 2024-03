Il y a une chose que les Lauriers de la gastronomie font particulièrement bien : ratisser large, aux quatre coins du Québec. Encore cette année, les sélections sont surprenantes et favorisent les découvertes. Voici les finalistes dans les principales catégories.

Vous attendez probablement tous de savoir qui concourra pour les titres de restaurant et de chef de l’année, alors commençons ici. Dix tables ont été sélectionnées comme ayant mérité leurs Lauriers en 2023 : Auberge Saint-Mathieu (Saint-Mathieu-du-Parc), Beba (Montréal), Hoogan et Beaufort (Montréal), Le Clan (Québec), Melba (Québec), Moccione (Montréal), Parcelles (Austin), Tanière3 (Québec), Verre lime (Chicoutimi), Mon lapin (Montréal).

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Le restaurant Melba, situé à Québec

En lice pour leurs compétences exceptionnelles en cuisine, on trouve Samy Benabed (Auberge Saint-Mathieu) – qui pourrait passer de Révélation de l’année à Chef de l’année en un an ! –, Patrice Demers (Sabayon), Fisun Ercan (Ferme Bika, Saint-Blaise-sur-Richelieu), Marc-Olivier Frappier et Jessica Noël (Mon lapin), David Janelle (La Cuisine, Chicoutimi), Mathieu Janes, (Myranel, Deschambault), Stéphane Modat (Le Clan), Gabriel Molleur-Langevin (Le Champlain, au Château Frontenac), Guillaume St-Pierre (Battuto et Melba) et Raphaël G. Théberge (Kundah Hôtel, Québec).

Ceux et celles dont le service du vin a été exceptionnel l’an dernier sont Nikola Da Fonseca (vinvinvin), Vanya Filipovic (Mon lapin), Joris Gutierrez Garcia (Club chasse et pêche), Jean-Philippe Reid (Verre lime) et Amelia Stines (Tuck Shop).

Quant au service tout court, il a été prodigué avec finesse par Mélanie Blanchette (Bouillon Bilk, etc.), Roxan Bourdelais (Tanière3), Marina Marcot (Myranel), Dave St-Yves (Buvette Scott) et Alexandre Vincenot (Chez Saint-Pierre).

La pâtisserie est une autre catégorie qui a tendance à exciter les papilles. Bertrand Bazin (Chez Bazin), Éric Champagne (ITHQ), Paul Croteau (Battuto), Olivier Potier (Chez Potier) et Gabrielle Rivard-Hiller (La cabane sur le roc) ont tous créé des desserts d’exception en 2023.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le chef Andersen Lee est en lice pour la Révélation de l'année.

Terminons cette liste avec la Révélation de l’année, car c’est toujours intéressant de savoir qui seront les « stars » de demain : Andersen Lee (Oncle Lee), Frédérique Lévesque (Feuilleté Café), Chloé Ouellet (Au pâturage), Elena Racevičiūtė Ouellette (Anemone et Mui mui) et Ronan Ulliac (Consulat général de France à Montréal).

En attendant le 27 mai

Pour connaître les finalistes des neuf autres prix qui seront remis le 27 mai, au New City Gas, il suffit de consulter le site des Lauriers. Christian Bégin, qui a dû se désister pour des raisons de santé l’an dernier, ne sera pas à l’animation cette année non plus – Francis Reddy et Christine Plante reprennent leur duo –, mais il remettra un prix hommage à Janette Betrand, pour sa contribution à la culture et à la gastronomie québécoises.

Le vote final est désormais ouvert et tous les professionnels de l’industrie (il y en a plus de 7000 dans la « Brigade ») sont encouragés à voter pour choisir les lauréats. Les billets du gala sont également en vente, au tarif préférentiel de 115 $ jusqu’au 31 mars (prix courant : 150 $).

