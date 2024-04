Le commerce de proximité souffre

Le commerce de proximité à échelle humaine souffre. Énormément. La cascade d’annonces, ces derniers mois, de faillites ou de fermetures de petites et moyennes épiceries de quartier et autres commerces emblématiques est terrifiante pour le tissu commercial et les liens communautaires de nos villes et villages. Il ne s’agit de rien de moins qu’une catastrophe au ralenti pour les collectivités québécoises et leur population.