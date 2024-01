C’est avec une profonde tristesse que nous saluons la mémoire de Suzanne Lévesque, morte le 4 janvier 2024 après une courageuse bataille contre le cancer. Ayant présidé et dirigé la Fondation J.-Louis Lévesque pendant plus de 40 ans, elle a laissé une empreinte indélébile en tant qu’administratrice exceptionnelle et mécène engagée dans de nombreuses initiatives au sein de la société québécoise et canadienne.

Michel L. Tremblay Professeur distingué de cancérologie, Université McGill, et plusieurs professeurs et médecins chercheurs d’universités et d’instituts du Québec et du Nouveau-Brunswick*

Suzanne Lévesque était la fille de Jeanne Brisson et de J.-Louis Lévesque, fondateur de la firme Le Crédit Interprovincial Limitée, qui a évolué pour devenir la Financière Banque Nationale. Outre sa contribution significative au développement du Québec inc., son père était un philanthrope éminent, créant en 1961 la Fondation J.-Louis Lévesque dans le but de soutenir la recherche médicale, les institutions de santé et d’éducation, en vue d’améliorer les soins aux patients.

Diplômée en pédagogie, titulaire d’une formation en valeurs mobilières et détentrice d’un diplôme en traduction de l’Université de Montréal, Suzanne Lévesque a rejoint l’administration de la Fondation J.-Louis Lévesque en 1974, devenant fiduciaire en 1980, puis présidente et directrice générale en 1982.

Dotée d’un professionnalisme exceptionnel et d’un talent unique pour tisser des liens, Suzanne Lévesque a favorisé la création de sept chaires de recherche universitaire ainsi que de nombreux laboratoires de recherche médicale dans les universités québécoises et des provinces maritimes, ainsi que dans plusieurs instituts et hôpitaux affiliés.

Les Chaires et laboratoires financés par la Fondation couvrent une vaste gamme de domaines, de la cardiologie au cancer, de la neuroscience aux maladies infectieuses, de l’obstétrique à l’ophtalmologie. Suzanne avait non seulement le désir de faire une différence dans la vie des patients, mais elle avait également une compréhension remarquable des besoins de la recherche biomédicale.

Un modèle unique de philanthropie

Elle a instauré un modèle unique de philanthropie en encourageant la liberté scientifique, le partenariat, l’entraide et le partage entre chercheurs. Elle aspirait à ce que les dons génèrent un effet de levier et aient un impact réel pour les générations futures.

Convaincue que les amitiés pouvaient accomplir de grandes choses, elle a lancé en 2007 les Journées scientifiques des chercheurs bénéficiaires, une initiative dynamique de rencontres et de présentations scientifiques. Ces rencontres ont conduit à de nombreuses collaborations de recherche et à la publication d’articles dans des revues médicales réputées.

Au-delà de son engagement pour la recherche médicale, l’héritage philanthropique de Suzanne Lévesque s’est étendu à diverses causes, telles que les premières maisons de soins palliatifs au Québec, des initiatives musicales comme le camp musical de Lanaudière, et la Fondation du Théâtre du Rideau Vert.

Elle a également manifesté une grande compassion envers les animaux en soutenant la Fondation Mira.

En reconnaissance de son engagement, Suzanne Lévesque a reçu de nombreuses distinctions, dont quatre doctorats honoris causa des universités de Moncton, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et de McGill. Membre de l’Ordre du Canada depuis 2004, elle a également reçu la médaille d’honneur de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en 2008, ainsi que le prix Jean Coutu en 2020.

Suzanne Lévesque était avant tout une personne attachante, dévouée, d’une grande gentillesse et générosité. Elle aimait réunir ses amis autour de repas qu’elle préparait elle-même, favorisant ainsi le partage d’expériences de vie entre scientifiques, artistes et professionnels de toutes les régions du Québec et des provinces maritimes. Nous remercions Suzanne Lévesque pour son leadership et sa vision avant-gardiste en faveur de la recherche médicale. Nous avons perdu une Québécoise exceptionnelle, mais elle nous laisse une société meilleure avec tout ce qu’elle a accompli.

Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yanick Pagé et Louis-Renauld Pagé, ainsi que ses cinq petits-enfants, et un grand nombre d’amis issus de toutes les sphères de la société québécoise, des Maritimes et au-delà, qui ont eu le privilège de la connaître.

*Cosignataires : Hélène Boisjoly, Antoine Boivin, Emmanuel Bujold, Jun Cai, Michel Carrier, Alexandre Dumais, Jean-François Éthier, Émilia Liana Falcone, Greg FitzHarris, Amélie Fradet-Turcotte, Isabelle Hardy, Lynn Rollande Gauthier, Brigitte Guérin, Marie-Josée Hébert, Sébastien Jacquemont, Alain Lamarre, Louis R. Lapierre, Jacques L. Michaud, Judes Poirier, Guy A. Rouleau, Jean-Claude Tardif, Michel L. Tremblay, Johannes E. van Lier et Jiangping Wu

Nous remercions Josée Darche pour son aide à la rédaction de la lettre.