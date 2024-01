Adaptation aux changements climatiques Bâtissons autrement et innovons collectivement !

Le risque varie selon les différentes régions, mais les changements climatiques représentent aujourd’hui une menace pour les bâtiments et les infrastructures publiques de partout au Québec et au Canada. Un coût grandissant y est également rattaché et celui-ci vient alourdir le fardeau financier des villes et des gouvernements. Ultimement, cette facture sera assumée par des citoyens et citoyennes qui sont déjà fortement frappés par l’inflation et la crise d’abordabilité du logement.