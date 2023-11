Michel Rochette Président de la section Québec, Conseil canadien du commerce de détail

Le retour du temps plus frais et des journées plus courtes nous prépare tranquillement à la période des Fêtes que plusieurs attendent avec impatience. Durant cette période, nous magasinons collectivement plus qu’à l’habitude et nous nous procurons davantage de provisions en vue des réceptions en famille. Tout au long de nos préparatifs festifs, sachez que vous pourrez compter, comme chaque année, sur le professionnalisme et le dévouement des détaillants québécois.

Que ce soit dans le secteur de l’alimentation, du service, des vêtements et accessoires, d’appareils électroniques et ménagers, de meubles ou même d’articles de sport, vos détaillants répondront présents. C’est d’ailleurs ce qu’ils font tout au courant de l’année en accompagnant les Québécois dans leur quotidien, que ce soit pour se nourrir, se soigner, se loger ou se vêtir.

Cette année encore, je vous invite à avoir une pensée pour toutes ces personnes que vous rencontrerez dans les prochaines semaines, un moment charnière pour les artisans du commerce de détail. Alors que la pénurie de main-d’œuvre continue de frapper toutes les industries au Québec, les employés de vos bannières préférées tiennent le fort et s’assurent de vous offrir le meilleur service possible malgré les contraintes qu’ils rencontrent.

Et au-delà des personnes qui vous servent sur le plancher, des dizaines de personnes s’affairent dans les bureaux et les centres de distributions afin que les produits dont vous avez besoin soient présents sur les tablettes. Par exemple, saviez-vous que l’industrie du commerce de détail est le deuxième plus important secteur de recrutement pour les professionnels du secteur des technologies de l’information ? S’il y a un secteur où la demande est plus forte que l’offre, c’est bien celui-là !

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La pression qu’exerce le manque de personnel affecte la courtoisie, désavantage les commerçants face à la vente en ligne de toute sorte et diminue la capacité de lutter contre le vol à l’étalage — en forte hausse, rappelle le Conseil canadien du commerce de détail.

Sachant que les besoins de la population continueront d’augmenter et que la compétition est de plus en plus féroce afin d’attirer des employés, quelles sont les options disponibles pour maintenir un service de qualité autant sur le plancher que dans les équipes de l’ombre?

Le Conseil canadien de commerce de détail (CCCD) a des pistes de solutions et invite les paliers de gouvernement à faire preuve de courage dans la lutte à la pénurie de main-d’œuvre.

Que ce soit par la formation, l’innovation technologique ou encore l’attraction de travailleurs et étudiants provenant de l’extérieur du Québec, nous devons agir rapidement afin de soutenir un pan économique aussi essentiel que le commerce de détail, qui aide les gens à se vêtir, se nourrir, se loger, notamment.

Nombreux sont les impacts de la pénurie de main-d’œuvre sur l’expérience client, mais aussi sur la gestion quotidienne des commerces de détail. La pression qu’exerce le manque de personnel affecte la courtoisie, désavantage les commerçants face à la vente en ligne de toute sorte, diminue la capacité de lutter contre le vol à l’étalage — en forte hausse. De nombreux facteurs qui, combinés, ajoutent une pression indue sur les prix.

Une multitude de signaux ont toutefois été envoyés par les associations économiques du Québec qui espèrent, tout comme le CCCD, que nos dirigeants comprennent la pleine mesure des impacts que provoque la pénurie de main-d’œuvre, qui continue de s’aggraver. Les seuils actuels ne nous permettent pas — on le sait — de répondre aux besoins de main-d’œuvre criants de notre secteur et nous manquons de bassins de recrutement locaux vers où nous tourner.

Nous tentons de réinventer chaque jour nos façons de faire, notamment en investissant dans la robotique ou de nouveaux logiciels, mais aucun circuit électronique ne remplacera la chaleur humaine sur le plancher d’un magasin ou le leadership des artisans qui les soutiennent dans nos équipes administratives.

Le défi est de taille, mais je suis convaincu qu’ensemble, et grâce aux nouveaux arrivants, nous pouvons le relever.