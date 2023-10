En tant que mère de trois garçons d’origine haïtienne qui ont évolué au sein de Hockey Québec, je suis profondément affectée par les actes racistes d’une violence symbolique inimaginable qu’ont subis deux jeunes impliqués dans un programme de sports-études hockey à Gatineau. Je ressens le besoin impérieux d’écrire cette lettre pour dénoncer ces évènements douloureux.

Pascale Caidor Mère et professeure de communication à l’Université de Montréal

Pour rappeler les faits, un jeune joueur de hockey noir de Gatineau a été contraint, au cours de la saison 2021-2022, de prononcer des mots lourds de sens (« I can’t breathe ») avant d’être libéré par l’un de ses coéquipiers, qui l’avait projeté au sol et avait appuyé un genou sur son cou. Ces gestes s’inspiraient de l’évènement tragique ayant mené au meurtre de George Floyd aux États-Unis, asphyxié par un policier. En outre, deux jeunes ont été confrontés à des injures racistes telles que l’usage du mot qui commence par « N », des bruits de singe et des références à l’esclavage, comme l’a révélé un rapport daté de décembre 2022 commandé par Hockey Québec, à la suite d’une recommandation de l’Officier des plaintes⁠1.

Il est crucial de souligner le lien étroit entre le traumatisme et les actes racistes, car ces évènements ont un impact considérable sur la santé mentale des victimes. En effet, les actes racistes minent l’estime de soi, peuvent susciter de l’anxiété et augmenter considérablement le risque de suicide (Gagaria et al., 2021).

L’exposition répétée à des actes racistes entraîne des effets néfastes sur la santé. Souvent perçus comme des incidents isolés, ces actes ont en réalité des conséquences à long terme sur ceux qui en sont victimes.

Il est désolant de constater que les auteurs de ces actes de violence ne semblent pas subir des conséquences à la hauteur de la gravité de leurs actions. En revanche, les jeunes ayant enduré ces sévices, malgré leur talent et leur passion pour le hockey, ont été contraints d’abandonner le programme de sports-études. Nous devons agir pour protéger les victimes de ces actes et favoriser une authentique inclusion au sein de ce sport.

Si l’on parle abondamment de diversité et de représentation, il est primordial de se souvenir que l’inclusion revêt une importance tout aussi cruciale. Des actes répétés de racisme visant à exclure de jeunes joueurs noirs désireux de pratiquer le hockey sont inacceptables en 2023. Il est impératif d’envoyer un message clair aux organisations sportives ainsi qu’aux parents et aux personnes en position d’autorité : le racisme est inadmissible et doit être sanctionné de manière beaucoup plus sévère.

Lutter contre ces actes racistes récurrents et promouvoir une culture véritablement inclusive est essentiel pour assurer un environnement sain et équitable pour tous les joueurs, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau.

Protégez nos enfants !