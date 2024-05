Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Deux ados prouvent le théorème de Pythagore

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE DE CBS Ne’Kiya Jackson et Calcea Johnson à l’émission 60 Minutes

Cette histoire est incroyable. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore, qui permet de calculer la longueur de l’hypoténuse d’un triangle rectangle. La preuve est algébrique : a⁠2+b⁠2 = c⁠2. Pendant 2000 ans, on a cru qu’une preuve basée sur la trigonométrie était impossible. Ce n’est qu’en 2009 qu’un mathématicien américain y est parvenu. Mais en Louisiane, une prof de math a lancé le défi à ses élèves du secondaire dans le cadre d’un concours. Immense surprise : deux d’entre eux, de façon indépendante, ont réussi le défi, apportant deux nouvelles preuves du fameux théorème. Elles s’appellent Calcea Johnson et Ne’Kiya Jackson et l’émission 60 Minutes de la chaîne américaine CBS leur a consacré un segment cette semaine.

Philippe Mercure, La Presse

L’oiseau de Zendaya

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Zendaya au gala annuel du Met

Le gala annuel du Met est l’occasion pour les grands créateurs de haute couture de s’éclater. Cette année, mon coup de cœur va à la superbe robe conçue par John Galliano pour l’actrice Zendaya, inspirée par les couleurs du plumage des paons. Une robe faite d’organza, de lamé, de satin, avec des touches de peinture métallique, sans oublier le détail de génie : un oiseau bleu délicatement posé dans le cou de l’actrice-vedette de Dune. Magnifique ! Et que dire de la robe en sable conçue par Olivier Roustaing (Balmain) portée par la chanteuse sud-africaine Tyla. Un rappel que la haute couture est un art.

Nathalie Collard, La Presse

Mieux lutter contre l’ingérence

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La commissaire Marie-Josée Hogue

L’ingérence étrangère est « répandue, insidieuse et nuisible aux institutions démocratiques du Canada », a récemment conclu la juge Marie-Josée Hogue. C’est ce qu’on apprend dans le rapport initial de la commission d’enquête publique sur l’ingérence étrangère, qu’elle préside. Dans la foulée, le gouvernement libéral (qui s’était jusqu’ici traîné les pieds dans ce dossier) a annoncé le dépôt d’un projet de loi qui se veut un bouclier contre l’ingérence. On y officialise entre autres la création d’un registre des agents d’influence étrangers, ainsi que celle d’un poste de « commissaire indépendant à la transparence en matière d’influence étrangère ». Ces initiatives ne vont pas provoquer des discussions enflammées à l’heure du souper, mais il faut les saluer. Elles sont plus que nécessaires pour assurer l’intégrité de notre processus démocratique.

Alexandre Sirois, La Presse

Moins de paperasse d’assureurs pour les médecins

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé qu’il déposera un projet de loi pour réduire la paperasse, afin que les médecins de famille puissent dégager annuellement 500 000 rendez-vous médicaux additionnels pour les patients.

Québec serre enfin la vis aux compagnies d’assurances pour diminuer la paperasse exigée des médecins. Le gouvernement Legault déposera un projet de loi qui interdira aux assureurs d’imposer une ordonnance d’un médecin pour rembourser des services comme la physiothérapie et la massothérapie, ou des équipements comme des orthèses. Autre nouveauté importante : la fréquence du suivi médical des travailleurs en congé de maladie sera maintenant décidée par les médecins, et non par les assureurs. Les médecins de famille estiment qu’ils passent actuellement 25 % de leur temps à remplir de la paperasse, notamment pour les compagnies d’assurances. C’est beaucoup trop. Un médecin de famille doit pratiquer la médecine, pas remplir de la paperasse inutile. Québec estime qu’on libérera ainsi entre 300 000 et 500 000 rendez-vous par année auprès des médecins de famille.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

