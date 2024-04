Oui, il y a eu l’éclipse solaire totale, moment d’émerveillement collectif qui a fait du bien à tout le monde. Mais il n’y a pas eu que ça. Nos chroniqueurs reviennent sur d’autres nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Vive les mamies pour l’environnement !

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, ARCHIVES REUTERS Rosmarie Wydler-Walti et Anne Mahrer, de l’association Aînées pour le climat, assistent à l’audience de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Si vous pensiez sérieusement que les femmes âgées allaient couler des jours tranquilles en tricotant auprès du feu, détrompez-vous ! L’association Aînées pour le climat, qui regroupe 2500 femmes âgées de 64 ans et plus, a remporté une importante victoire cette semaine. À la suite de la plainte des aînées, la Cour européenne des droits de l’homme a trouvé la Suisse coupable d’« inaction climatique ». Cette première historique pourrait faire jurisprudence dans 46 États européens. Plus tôt cet hiver, on avait salué les femmes à l’origine de la victoire du Mont-Carmel qui ont combattu courageusement l’avis d’expulsion de leur nouveau propriétaire. Pas de doute, nos aînées sont en feu, et elles sont inspirantes.

Nathalie Collard, La Presse

Des investissements majeurs en IA

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau lors de l’annonce des investissements de son gouvernement en intelligence artificielle, dimanche

Parce qu’on ne peut laisser le développement de l’intelligence artificielle aux mains de quelques entreprises privées, parce que c’est par l’innovation que le Canada passera d’une économie de ressources naturelles à une économie du savoir, parce ces technologies doivent être encadrées, il faut se réjouir de voir le gouvernement fédéral investir 2,4 milliards en intelligence artificielle. Le gros de l’argent ira à développer des capacités de calcul qui serviront aux chercheurs canadiens, leur permettant de rester compétitifs. Des fonds sont aussi destinés à la sécurité et à la formation des travailleurs affectés par l’IA. Oui, c’est beaucoup de bidous. Mais on parle ici d’un investissement et non d’une dépense.

Philippe Mercure, La Presse

Voir la vie en rose

PHOTO RENTINGART, FOURNIE PAR LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES Philippe Katerine et ses géants roses

C’est quand j’ai vu le chanteur Philippe Katerine en spectacle à la Place des Arts il y a quelques années – où il s’est entre autres promené dans la salle déguisé en reine d’Angleterre – que j’ai vraiment compris à quel point il était cinglé. Mais entendons-nous : cinglé dans le bon sens. Comme possédé par une folie créative unique. Et voici qu’on annonce que de grands bonshommes roses issus de son imagination débridée seront exposés à Montréal à partir du mois prochain, et ce, jusqu’à l’automne. Un projet qui, comme plusieurs de ses chansons, est à la fois absurde et franchement sympathique !

Alexandre Sirois, La Presse

Le retour des rues piétonnes à Montréal

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE La rue Saint-Denis, à Montréal, en juillet 2023

À partir de la mi-mai, ce sera progressivement le retour des rues piétonnes pour l’été à Montréal. Cette année, il y en aura 11, soit une de plus que l’an dernier. La Plaza Saint-Hubert sera piétonnisée pour la première fois. Les rues piétonnes sont généralement très appréciées des Montréalais, et elles dynamisent les artères en question : depuis deux ans, le nombre de passages quotidiens dans les rues piétonnes est passé de 40 000 à 91 000. C’est un beau succès. Par ailleurs, la Ville doit aussi piétonniser pour la première fois un quadrilatère complet dans le Vieux-Montréal (les détails sont à venir). On a hâte de voir cette initiative dans le quartier le plus touristique de la ville.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

