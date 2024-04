Le gouvernement Trudeau investira 2,4 milliards de dollars pour de nouvelles mesures en intelligence artificielle en prévision du budget fédéral attendu le 16 avril.

D’abord, Ottawa engagera 2 milliards de dollars afin de développer une infrastructure informatique qui sera mise à la disposition des chercheurs et des entreprises dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Le gouvernement injectera 200 millions de dollars pour l’adoption de l’intelligence artificielle dans des secteurs tels que l’agriculture, la technologie propre, la santé et la fabrication. Ottawa ajoutera également 100 millions pour aider les petites et moyennes entreprises à intégrer l’intelligence artificielle à leurs activités.

Une enveloppe de 50 millions servira d’ailleurs à soutenir les travailleurs qui pourraient être touchés par la venue de l’intelligence artificielle, notamment ceux des industries créatives. Cette somme permettra de leur offrir de la formation pour acquérir de nouvelles compétences.

Le premier ministre a également annoncé la création d’un nouvel Institut canadien de la sécurité de l’intelligence artificielle, doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars, pour favoriser le développement sécuritaire de l’intelligence artificielle. Enfin, il souhaite renforcer la mise en application de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données à l’aide d’un investissement de 5,1 millions de dollars.

Dans une lettre adressée au premier ministre dimanche, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a demandé à Justin Trudeau de « réparer le budget », avant de lui exprimer trois demandes : couper la taxe sur les agriculteurs et la nourriture, bâtir des logements et limiter les dépenses en économisant un dollar pour chaque nouveau dollar de dépenses.

Trudeau mise sur le logement

Dans les dernières semaines, le premier ministre a dévoilé de nombreuses mesures qui seront contenues dans le budget fédéral du 16 avril. Une série d’initiatives concerne l’accès au logement. Le gouvernement compte notamment créer un nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, doté d’une enveloppe de 6 milliards de dollars.

M. Trudeau et ses ministres ont notamment annoncé un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d’appartements, le nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, un nouveau Fonds canadien de protection des loyers, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, ainsi qu’un supplément de 400 millions de dollars au Fonds pour accélérer la construction de logements.

Vendredi, M. Trudeau a annoncé que le prochain budget lancera un autre fonds, le Fonds pour l’innovation et la technologie en construction résidentielle, dotés d’une enveloppe de 50 millions de dollars. Le but de ce nouveau fonds est d’accroître, de commercialiser et de promouvoir l’adoption de technologies et de matériaux de construction qui permettraient la construction rapide de maisons modulaires et préfabriqués.

Nouvelles places en garderies

Fin mars, le gouvernement Trudeau a annoncé la création d’un nouveau programme de prêts totalisant 1 milliard de dollars pour la création de nouvelles places dans des garderies publiques à but non lucratif. Le gouvernement accordera également 60 millions en subventions.

Il ajoute également 10 millions sur deux ans pour la formation des éducateurs en petite enfance et tente de les inciter à aller travailler dans des régions rurales et éloignées en leur offrant d’exonérer leur prêt étudiant s’ils choisissent de s’y installer. Une mesure qui coûtera 48 millions sur quatre ans.

Le gouvernement Trudeau a annoncé le 1er avril la création d’un programme national d’alimentation scolaire. Le programme sera lancé avec l’objectif de fournir des repas à 400 000 enfants de plus chaque année grâce à un investissement d’un milliard sur cinq ans.

Environ un enfant sur quatre (24,3 %, soit environ 1 765 000 enfants) vivait dans des ménages touchés par l’insécurité alimentaire en 2022 au Canada, selon un rapport basé sur des données recueillies par Statistique Canada produit par un groupe de recherche de l’Université de Toronto.

Avec Joël-Denis Bellavance, Mélanie Marquis et Mylène Crête, La Presse