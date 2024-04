(Ottawa) Le gouvernement Trudeau entend délier de nouveau les cordons de la bourse dans son prochain budget afin de stimuler la construction de nouveaux logements.

À cette fin, il compte lancer un nouveau fonds doté d’une enveloppe de six milliards de dollars qui servira à construire et à mettre à niveau les infrastructures essentielles au logement comme l’approvisionnement en eau potable, les usines de traitement des eaux usées, les systèmes d’évacuation des eaux pluviales et la gestion des déchets solides.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé les détails de cette mesure durant une conférence de presse à Halifax en compagnie du ministre fédéral du Logement Sean Fraser.

Dès cette année, la somme d’un milliard de dollars provenant du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement sera mise à la disposition des municipalités pour répondre aux besoins les plus urgents en matière d’infrastructures qui freinent la construction de logement.

Le reste de l’enveloppe (cinq milliards de dollars) fera l’objet de négociations entre Ottawa et les provinces et les territoires visant à établir leurs priorités à long terme. Mais les provinces et les territoires ne pourront pas toucher un sou de ce fonds s’ils ne s’engagent pas à prendre des mesures jugées essentielles pour accélérer la construction de logements.

Entre autres conditions, les provinces devront exiger des municipalités qu’elles autorisent la construction de plus de logements intermédiaires, comme des duplex, des triplex, des maisons en rangée et d’autres immeubles d’habitation sur leur territoire.

Parmi les autres, les provinces devront adopter des changements au Code national du bâtiment afin de soutenir des options de logement plus abordables et qui respectent l’environnement. Il faudra aussi utiliser le catalogue de conception de logements que le gouvernement fédéral rendra public sous peu.

Enfin, les provinces et territoires devront mettre en œuvre les mesures de la charte des droits des acheteurs et de la charte des droits des locataires.

Ottawa compte fixer un échéancier serré pour s’entendre avec les provinces, soit au plus tard le 1er janvier 2025. Dans le cas des territoires, l’échéancier a été fixé au 1er avril 2025.

Le gouvernement Trudeau écarte l’idée d’accorder un droit de retrait avec pleine compensation, comme c’est souvent la pratique dans le cas du Québec qui défend vigoureusement ses champs de compétence. En effet, si une province ou un territoire ne signe pas une entente d’ici l’échéance prévue, les fonds qui lui sont alloués seront transférés au volet municipal.

« Nous avons besoin d’un plus grand nombre de logements abordables ainsi que des infrastructures sous-jacentes à ces logements. C’est pourquoi le budget 2024 prévoit la construction de plus d’infrastructures et de plus de logements ainsi que du soutien pour qu’encore plus de Canadiens puissent se trouver un chez-soi. Nous avons une vision équitable, celle de faire en sorte que les communautés aient les logements sûrs et de qualité dont elles ont besoin pour prospérer », a affirmé Justin Trudeau.