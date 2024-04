(Ottawa) Parce qu’il a traité le premier ministre Justin Trudeau de « cinglé » et d’« extrémiste », le chef conservateur Pierre Poilievre a été mis à la porte de la période des questions en Chambre, mardi.

La fronde qui a valu cette suspension au dirigeant conservateur a commencé avec son intervention sur l’enjeu de la décriminalisation des drogues.

« C’est une politique cinglée [wacko] de ce premier ministre cinglé », a-t-il lâché.

Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus – qui venait tout juste d’expulser la conservatrice Rachael Thomas – l’a sermonné.

« Non. Non. Non. Ce n’est pas… il y a une couple de choses qui se passent aujourd’hui qui sont inacceptables », a-t-il martelé.

Dans les minutes qui ont suivi, quatre fois plutôt qu’une, l’arbitre des travaux parlementaires a demandé à Pierre Poilievre de retirer ses propos.

Il a tour à tour eu droit à : « Je remplace cinglé par extrémiste », « Je vais le remplacer par radical », et « Je remplace le mot cinglé par extrémiste ».

Après la troisième tentative s’est ensuivi un bref conciliabule entre le président Fergus et des responsables de la procédure parlementaire.

Il en est ressorti avec cette requête : « Je vais demander à l’honorable chef de l’opposition, une dernière fois, de s’il vous plaît retirer ce commentaire, et seulement de retirer ce commentaire ».

Réponse : « Je le retire seulement et je le remplace par l’adjectif mentionné précédemment », l’a défié Pierre Poilievre.

Et ce fut la goutte qui a fait déborder le vase : le chef du Parti conservateur a dû quitter son fauteuil.

Ses troupes l’ont suivi, et la séance des questions a suivi son cours sans questions de l’opposition officielle.

Dans le camp bloquiste, le chef Yves-François Blanchet en a fait sourire plusieurs en reprenant à son compte le slogan du Parti conservateur.

« M. le président, je me permets de vous féliciter pour avoir fait preuve de gros bon sens », a-t-il raillé, dans une démonstration de spontanéité parlementaire.

Une censure libérale, accuse Poilievre

Une fois installé derrière un clavier, Pierre Poilievre a persisté et signé.

« DERNIÈRE HEURE : aujourd’hui, le président libéral [de la Chambre] m’a censuré parce que j’ai décrit la politique de Trudeau en matière de drogues dures de cinglée », a-t-il écrit sur le réseau X.

S’il est vrai que Greg Fergus a été élu sous la bannière libérale, il est également vrai qu’à titre de président de la Chambre des communes, il a une fonction non partisane.

Une séance chaotique

La période des questions était vieille de quelques minutes seulement lorsque les couteaux ont commencé à voler (bas).

L’orage s’annonçait dans le ciel d’Ottawa depuis le retour des députés, lundi.

Les libéraux voulaient coincer Pierre Poilievre en l’exhortant à désavouer publiquement le groupe d’extrême droite Diagolon et le conspirationniste américain Alex Jones.

Lundi, le dirigeant conservateur s’en était tiré.

Mais mardi, les échanges ont rapidement dégénéré.

Dès ses premières prises de parole, le chef Poilievre avait déjà taxé le premier ministre de « raciste », tandis que ce dernier lui avait reproché un style de leadership « honteux » et « malveillant ».

Des hurlements fusaient de partout. Parmi eux, ceux de la députée conservatrice Rachael Thomas, en colère contre la gestion du président Fergus.

Lorsqu’il lui a demandé de retirer ses propos [inaudibles], l’élue albertaine a répondu que le président se comportait « de manière disgracieuse ».

Elle a par conséquent été expulsée de l’enceinte, ouvrant la voie à l’éjection de son chef.