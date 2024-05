(Ottawa) Le directeur national du Parti libéral du Canada (PLC) s’est excusé par écrit au président de la Chambre des communes après l’avoir mis dans l’embarras. Les conservateurs ont réclamé à nouveau la démission de Greg Fergus mardi après la publication d’une invitation destinée aux militants de sa circonscription qui dénonçait les « politiques irréfléchies » du chef conservateur Pierre Poilievre.

« Le Parti libéral du Canada s’excuse catégoriquement pour cette erreur et nous en prenons l’entière responsabilité », a écrit Azam Ishmael dans une lettre adressée à M. Fergus et publiée sur le réseau social X.

Il a reconnu que le langage partisan utilisé dans l’invitation y avait été ajouté à son insu en raison d’un manque de communication entre le parti et l’association de la circonscription de Hull-Aylmer. Elle a été corrigée depuis.

Plus tôt dans la journée, le député conservateur de l’Alberta, Chris Warkentin, avait déposé une motion de privilège à la Chambre des communes pour réclamer la démission du président de la Chambre.

« Il est tout simplement devenu impossible de faire la distinction entre le président Greg Fergus et le libéral Greg Fergus », lui avait-il écrit mardi. « Chaque décision que vous allez prendre – et avec le recul, chaque décision que vous avez prise – sera présumée être teintée de rouge », a-t-il ajouté.

Cette affaire survient trois semaines après l’expulsion du chef conservateur par le président de la chambre pour avoir traité le premier ministre Justin Trudeau de « cinglé » et d’« extrémiste ».

« Ce qu’on voit, c’est un mauvais casting », avait déclaré le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien en chambre. Le parti avait pourtant salué le « gros bon sens » de M. Fergus ce jour-là.

« La fonction de président demande une réserve dans les activités partisanes, dans les propos partisans et on va dire dans son cas, les vidéos partisanes, mais je n’ai pas observé de décision en chambre de la part de M. Fergus qui était à sa face même éminemment partisane », a reconnu le chef bloquiste, Yves-François Blanchet en mêlée de presse.

L’activité du 4 juin à laquelle M. Fergus doit participer est destinée aux militants libéraux de sa circonscription, celle de Hull-Aylmer en Outaouais. L’invitation initiale critiquait le principal adversaire politique du PLC.

« Alors que Pierre Poilievre et les conservateurs proposent des politiques irréfléchies qui pourraient nuire à votre santé, à votre sécurité et à votre portefeuille, notre équipe libérale s’attache à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et à mettre en œuvre son plan audacieux visant notamment à créer une économique qui profite à tous, à protéger notre environnement et à assurer la sécurité dans nos communautés », peut-on lire dans la capture d’écran effectuée par les conservateurs.

Le paragraphe a été retiré et remplacé par une invitation pour « profiter d’un barbecue de lancement de l’été dans la bonne humeur, avec des boissons rafraîchissantes et des plats appétissants. »

Au bureau du président, on explique que M. Fergus avait discuté de l’évènement avec le greffier de la Chambre des communes qui n’avait « émis aucune inquiétude ». Les évènements dans la circonscription du président sont permis. L’association de la circonscription ignorait que celui-ci avait été publié sur le site du PLC.

« Ils ont demandé qu’il soit retiré dès que possible, ce qui a été fait, a soutenu son directeur des relations avec les médias, Mathieu Gravel. Le texte qui s’y retrouvait est un texte générique produit par le Parti, et celui-ci n’avait pas été approuvé par l’équipe de M. Fergus. »

Cette excuse ne passe pas pour les conservateurs en raison d’une petite phrase au bas de l’évènement qui indique que les « évènements de l’Équipe Trudeau sont affichés par des équipes de bénévoles locales ».

« Le président a fait tout ce qu’il avait à faire », a affirmé au contraire le leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique (NPD), Peter Julian. Ce dernier avait suggéré au directeur national du PLC de s’excuser auprès de M. Fergus pour lui avoir totalement « manqué de respect » en publiant « quelque chose de complètement différent à son insu, sans son autorisation. »

Le président de la Chambre des communes n’en est pas à son premier faux pas depuis qu’il arbitre les travaux parlementaires. Des appels à sa démission avaient également été lancés par les conservateurs et par le Bloc québécois en décembre après la diffusion d’un hommage vidéo pour souligner le départ de John Fraser à la tête du Parti libéral de l’Ontario lors du congrès à la direction du parti. Il y apparaissait vêtu de la toge du président de la Chambre des communes.

L’affaire avait été transmise au Bureau de la régie interne de la chambre qui lui avait imposé une amende de 1500 $.

M. Fergus a été élu à la présidence de la Chambre des communes en octobre à la suite de la démission d’Anthony Rota après l’ovation donnée à un ancien combattant nazi lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky.