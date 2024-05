(Québec) Boudé par les francophones au Québec, le chef intérimaire du Parti libéral (PLQ), Marc Tanguay, y va d’une proposition ambitieuse pour ceux qui parlent la langue de Molière au pays : il souhaite qu’ils représentent 50 % de la population canadienne dans 25 ans. Pour ce faire, il veut que le Québec devienne le « vaisseau amiral de la francophonie canadienne » et que le fédéral double ses cibles d’immigrants francophones.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Le chef libéral estime à 29 % le nombre de locuteurs francophones au Canada actuellement (cela inclut le Québec). « Ce que nous voulons avoir comme objectif c’est que le Canada, d’ici 2050, puisse avoir au moins la moitié de sa population qui puisse parler en français », lance Marc Tanguay en entrevue avec La Presse Canadienne (PC).

Dans une lettre dont la PC a obtenu copie, signée par le chef libéral, ce dernier affirme que pour « améliorer le sort du français au Canada, le Québec doit notamment faire pression sur le gouvernement fédéral pour augmenter les cibles d’immigration francophone ».

Marc Tanguay affirme que ces cibles doivent passer de 6 % en 2024 à 12 %. « Si le Québec, comme on le voit aujourd’hui avec la CAQ, demeure désengagé, c’est le français au Canada qui recule et ça, ç’a nécessairement des impacts négatifs quant au poids du Québec au sein de la fédération canadienne », affirme-t-il.

Pour hausser le nombre de locuteurs francophones, on propose aussi d’augmenter le nombre de bénéficiaires des programmes d’expériences Canada et d’immersion en français, d’animer un forum des villes francophones canadiennes et de promouvoir le réseautage d’entrepreneurs francophones avec ceux du reste du Canada pour accéder aux marchés francophones mondiaux.

« Ce qui est bon pour le Québec est bon pour le reste du Canada et pour les francophones hors Québec et vice versa », dit Marc Tanguay.

Le chef libéral demande aussi la tenue d’états généraux sur la question du français au Canada qui réuniraient des associations francophones, mais également des acteurs économiques comme des chambres de commerce « qui ont à cœur de développer une francophonie canadienne forte », ainsi que des organismes gouvernementaux.

« C’est ça être libéral en 2024 »

À ceux qui disent que sa proposition peut sembler étonnante, il rappelle que le comité de relance avait indiqué qu’il fallait que le PLQ s’occupe de la francophonie.

Marc Tanguay soutient également qu’il s’agit d’une proposition ancrée dans « l’ADN » de son parti et que tous « les chefs libéraux se sont préoccupés de la francophonie canadienne ». « C’est ça être libéral en 2024 », assure-t-il.

Rappelons que les libéraux doivent choisir leur prochain chef à l’été 2025. Celui qui succédera à Dominique Anglade sera-t-il lié par la proposition de Marc Tanguay ? « Ce n’est pas un élément d’ADN qui sera remis en question, clairement pas », assure-t-il.

Les plus récents sondages montrent que le PLQ obtient des scores faméliques chez les francophones québécois. Le dernier coup de sonde de Léger leur donne un appui de 6 % auprès de cet électorat.