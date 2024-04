Décryptage Les fréquentations de Pierre Poilievre

Dans le camp Poilievre, on présente sa visite dans un campement de gens liés à l’extrême droite comme un arrêt impromptu. Chez certains experts, on peine à croire qu’il s’agit d’une nouvelle coïncidence. Pour Justin Trudeau, c’est une autre occasion en or de dépeindre son rival comme un dangereux personnage.