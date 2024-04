Pierre Poilievre doit cesser d’alimenter les extrémistes et il doit se dissocier d’eux, selon le premier ministre Trudeau qui met au défi le chef conservateur de dire publiquement « qu’Alex Jones est une ordure ».

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Lors d’une conférence de presse où le gouvernement a annoncé un investissement de près de 60 millions dans des semi-conducteurs à Bromont au Québec, le premier ministre du Canada a demandé à Pierre Poilievre de dire clairement aux Canadiens « quels votes il cherche et derrière qui il se range ».

Si Pierre Poilievre veut être un leader responsable, voici « les mots » qu’il doit dire selon Justin Trudeau :

« Je rejette catégoriquement l’approbation et le soutien de Diagolon et d’Alex Jones parce que Diagolon est une organisation nationaliste blanche violente et qu’Alex Jones est une ordure de théoricien du complot. C’est tout ce que Pierre Poilievre aurait à dire. Mais il ne le dira pas. Et cela en dit long sur le genre de choix qu’il fait en tant que leader », a indiqué le premier ministre du Canada.

Ce commentaire du premier ministre est venu après qu’il a répondu à la question d’une journaliste qui lui demandait de commenter les actions d’un agent de la Police provinciale de l’Ontario qui aurait été filmé en train de donner des informations à des manifestants sur la route qu’empruntait le cortège de Justin Trudeau jeudi à Alliston en Ontario.

Le premier ministre a refusé de commenter cet incident relié à sa sécurité, mais il a souligné que « la possibilité d’insulter le premier ministre est quelque chose qui est protégé ici au Canada », mais que « les politiciens doivent faire très très attention à ne pas alimenter les divisions entre les Canadiens, la polarisation ou les théories du complot ».

Qui sont Alex Jones et Diagolon ?

Alex Jones, que le premier ministre a traité d’« ordure », est un complotiste américain notoire qui a été condamné à payer presque un milliard de dollars de dédommagement à des familles de victimes du massacre perpétré dans l’école Sandy Hook de Newton aux États-Unis. Un jeune homme armé d’un fusil semi-automatique avait tué 20 enfants et six adultes en 2002. Alex Jones avait à l’époque répandu des faussetés à l’effet que la tuerie était un canular. Lors d’un procès très médiatisé, « l’influenceur » d’extrême droite avait été confronté aux parents de victimes qui avaient expliqué qu’ils n’avaient pas réussi à faire leur deuil et qu’ils se faisaient constamment harceler et intimider en raison des théories complotistes de Jones.

PHOTO KIRSTEN LUCE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Alex Jones en septembre 2022

Récemment, Alex Jones a indiqué que Pierre Poilievre « est solide » et que « le Canada a désespérément besoin de beaucoup plus de dirigeants comme lui, tout comme le reste du monde ».

À ce sujet, le cabinet de M. Poilievre a réitéré vendredi qu’ils ne suivent ni n’écoutent « l’individu » Alex Jones.

Quant au groupe Diagolon, que Justin Trudeau a qualifié « d’organisation nationaliste blanche violente », un rapport de la Chambre des communes l’a décrit comme un groupe extrémiste violent et motivé par l’idéologie.

Si le premier ministre a demandé au chef conservateur de se dissocier clairement de ce groupe, c’est parce que Pierre Poilievre a été filmé en train de visiter un campement de manifestants il y a quelques jours, à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Les vidéos montrent notamment un drapeau sur lequel il est écrit « Fuck Trudeau », près de la roulotte que visite Pierre Poilievre et sur laquelle est dessiné, parmi d’autres dessins, le symbole du groupe Diagolon.

Dans une autre vidéo, le chef conservateur encourage les individus à continuer de manifester et affirme au sujet du premier ministre que « tout ce qu’il dit est de la “bullshit” du début à la fin ». Il annonce également une « grande révolte fiscale canadienne ».

Appelé à réagir, le cabinet du chef conservateur avait expliqué, mercredi, que M. Poilievre avait remarqué une manifestation contre la tarification du carbone lors d’un trajet entre deux évènements dans les Maritimes.

Selon le récit d’une de ses porte-parole, Marion Ringuette, il a alors décidé d’y faire un « bref arrêt impromptu », étant un « fervent opposant à la taxe carbone punitive de Justin Trudeau, qui a fait grimper le prix des produits alimentaires, de l’essence et du chauffage ».

Vendredi, la porte-parole du Parti conservateur a ajouté, dans un échange avec La Presse Canadienne, que « les conservateurs de gros bon sens sont à l’écoute des priorités des millions de Canadiens qui veulent couper les taxes et les impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes » et « que si Justin Trudeau s’inquiète de l’extrémisme, il devrait regarder les défilés dans les rues canadiennes qui célèbrent ouvertement le massacre des Juifs par le Hamas le 7 octobre ».