Taxi C’est le chaos, déplore l’industrie

Cinq ans après l’adoption de la loi 17, qui a aboli le système de permis dans l’industrie du taxi, celle-ci est plus instable que jamais, jugent ses représentants. On compte désormais deux fois plus de véhicules faisant du transport de personnes, si bien que certains chauffeurs conduisent en parallèle pour plusieurs enseignes, et que des « taxis fantômes » font maintenant leur apparition.