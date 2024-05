Trudeau et Freeland critiquent la CPI, Joly s’en garde

(Ottawa) Il est inapproprié d’établir « une équivalence » entre le Hamas et le gouvernement élu d’Israël, ont commenté le premier ministre Justin Trudeau et sa vice-première ministre Chrystia Freeland en réaction à la demande de mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) – des reproches que la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s’est pour sa part gardée de formuler.

« Je trouve ça vraiment problématique qu’il y ait suggestion d’équivalence entre le leadership élu d’un pays démocratique comme Israël et les leaders du groupe terroriste meurtrier Hamas », a laissé tomber Justin Trudeau en point de presse à Philadelphie, en Pennsylvanie.

La numéro deux du gouvernement, Chrystia Freeland, a tenu des propos du même acabit. « Pour le Canada, ce n’est pas correct de faire une équivalence entre les leaders d’une organisation terroriste et les leaders d’une démocratie », a fait valoir celle-ci en réponse à la réponse d’un journaliste, mardi.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en revanche, n’est pas allée aussi loin. Car ni dans sa courte déclaration liminaire ni en réponse aux questions des journalistes n’a-t-elle avancé que la CPI semblait mettre le Hamas et l’État israélien sur un pied d’égalité.

« C’est sûr qu’il n’y a pas d’équivalence », a-t-elle cependant tranché lors d’un bref point de presse.

D’un côté, il y a une organisation terroriste, de l’autre, il y a un État. En même temps, les [accusations] qui ont été déposées sont différentes à l’encontre des deux parties. la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly

Tous ont, en revanche, plaidé que le Canada respectait le tribunal international et son indépendance.

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a demandé lundi la délivrance de mandats d’arrêt contre le premier ministre Nétanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant.

Il leur attribue « le fait d’affamer délibérément des civils », « homicide intentionnel », et « extermination et/ou meurtre » en lien avec l’opération israélienne dans la bande de Gaza.

En même temps, mais pour des raisons distinctes, il a réclamé des mandats contre trois hauts responsables du Hamas, soit Ismaïl Haniyeh, Mohammed Deif, et Yahya Sinouar.

Il leur reproche « l’extermination », « le viol et d’autres formes de violence sexuelle » et « la prise d’otages en tant que crime de guerre » liés à l’attaque du mouvement islamiste en Israël, le 7 octobre dernier.

Le Canada arrêterait-il Nétanyahou ou Gallant ?

À titre d’État membre de la CPI, le Canada serait tenu de procéder à l’arrestation des personnes visées si elles se retrouvaient sur son territoire.

Les ministres Joly et Freeland n’ont pas voulu préciser si Ottawa exécuterait les mandats d’arrêt si ceux-ci étaient délivrés, soutenant qu’il s’agissait là d’une question « hypothétique ».

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Chrystia Freeland

« On va respecter le processus qui est entamé devant la Cour pénale internationale », a martelé Mélanie Joly.

La déclaration de Freeland critiquée

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a déploré le manque de fermeté libérale.

« Ce qu’on doit dire comme pays, c’est oui, on appuie la décision, et si la Cour dit qu’on doit avoir un mandat d’arrêt, que le Canada va la mettre en [œuvre] », a-t-il insisté en point de presse.

« Ça, c’est la clarté qu’on a besoin d’avoir, parce que si on veut vraiment avoir une société où on suit les lois, on doit garantir qu’elles s’appliquent à tout le monde », a enchaîné le leader néo-démocrate.

De son côté, France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone a été interloquée par « les propos très préoccupants » de Chrystia Freeland.

« Tous les États doivent respecter la légitimité de la CPI et s’abstenir de toute tentative d’intimidation ou de pression sur celle-ci », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Des alliés du G7 comme la France, l’Allemagne et l’Italie ont aussi dénoncé une « fausse équivalence » en réaction à l’annonce du procureur en chef de la CPI, Karim Khan.

Le NPD rappelle sa motion

Le premier ministre Justin Trudeau et l’ensemble de ses ministres ont appuyé, le 18 mars dernier, une motion néo-démocrate qui touchait notamment les procédures judiciaires internationales en cours.

La motion en question prévoit que le gouvernement doit « soutenir les travaux de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale ».

Sans être contraignante, elle a tout de même été corédigée par les néo-démocrates et les libéraux, dont le caucus est divisé sur l’enjeu.

Avec l’Agence France-Presse