Il faudrait 3,5 milliards de plus par an pour réduire l’itinérance de moitié au pays

(Ottawa) Il faudrait des sommes colossales pour atteindre l’objectif de la Stratégie nationale sur le logement de réduire l’itinérance chronique de 50 % d’ici 2027-2028. C’est ce que constate le directeur parlementaire du budget dans un rapport dévoilé mercredi.

Yves Giroux estime que le gouvernement devrait injecter 3,5 milliards annuellement pour y parvenir, soit un montant sept fois plus important que le financement actuel du programme Vers un chez-soi. La majeure partie des 561 millions de dollars alloués annuellement à la stratégie y sont affectés.

Le programme finance des mesures d’aide au logement aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir. Le directeur parlementaire du budget constate que près de 18 000 personnes ont pu ainsi avoir un logement plus stable entre 2019-2020 et 2022-2023, plus de 5000 ont bénéficié d’un logement d’urgence et plus de 31 000 ont obtenu des services de prévention.

Malgré cette aide, le nombre d’itinérants a augmenté de 20 % par rapport à 2018 et dépasse maintenant 34 000.

D’autres détails suivront.