Hausse de prix à la SAQ Un apéro estival qui pourrait coûter plus cher

L’arrivée des beaux jours rime souvent avec terrasse et apéro. Or, le verre siroté à l’extérieur pourrait coûter plus cher cet été puisque la SAQ annonce une hausse globale de 0,7 % sur le prix de ses produits.