(Ottawa) Le gouvernement Trudeau continue d’égrener le contenu du budget qui sera déposé dans environ deux semaines. Au jour cinq de cette opération, mercredi, de nouvelles mesures sur le logement assorties d’enveloppes de plusieurs milliards, sous forme de prêts, étaient au menu.

De passage à Toronto, encore une fois, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un trio d’initiatives visant à améliorer l’accès au logement.

D’abord, le gouvernement ajoutera un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d’appartements afin de bâtir au moins 30 000 nouveaux appartements.

Avec ce supplément, le programme doit permettre la construction de plus de 131 000 nouveaux appartements dans la prochaine décennie, selon un communiqué gouvernemental.

« Cela va doper la construction de logements abordables », s’est enthousiasmé Justin Trudeau, qui était en compagnie de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, et du ministre du Logement Sean Fraser.

Les prêts qui seront consentis grâce au programme le seront à des taux avantageux, a-t-il spécifié.

Dans un deuxième temps, le budget qui sera présenté le 16 avril proposera la création du programme Bâtir au Canada – encore un qui nécessitera des partenariats avec les provinces et les territoires.

« On va bien sûr continuer de travailler en partenariat avec Québec », a indiqué le premier ministre, qui avait eu droit à une volée de bois vert du gouvernement québécois après sa première annonce sur le logement.

Pour obtenir l’argent d’Ottawa, les provinces et les territoires devront respecter certaines exigences. On parle, notamment, de compléter le financement fédéral, et de réduire les délais d’approbation de projets.

Enfin, le budget contiendra des réformes au Programme de prêts pour la construction d’appartements afin d’accroître l’accès au programme et de favoriser la construction.

Il est entre autres question de prolonger la durée des prêts, d’élargir l’accès au financement pour inclure le logement destiné aux étudiants et aux aînés, et de soutenir les constructeurs qui ont fait leurs preuves.

Grâce au budget, il sera « plus facile, moins coûteux et plus rapide de bâtir plus de logements au Canada », et le marché de l’habitation sera « plus équitable pour chaque génération », a déclaré Justin Trudeau.

L’effeuillage prébudgétaire pas terminé

Les annonces prébudgétaires des derniers jours représentent plusieurs milliards de dollars en investissements.

Trois des cinq annonces portaient sur le logement, une sur les services à l’enfance, et une sur un programme national d’alimentation scolaire.

Le premier ministre et ses ministres, qui font les mêmes annonces presque simultanément, aux quatre coins du pays, devraient poursuivre sur la même cadence pendant quelques jours encore.

Les députés fédéraux retournent à Ottawa lundi prochain, après deux semaines passées en circonscription, ce qui a laissé le champ libre au premier ministre et à ses ministres ces derniers jours.