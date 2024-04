(Ottawa) Justin Trudeau continue de taper sur le même clou dans le cadre de sa tournée prébudgétaire. Encore une fois, jeudi, il a fait de l’accès au logement le thème de son annonce, en lançant un nouveau fonds doté d’une enveloppe de 1,5 milliard.

Le nouveau Fonds canadien de protection des loyers offrira 1 milliard en prêts et 470 millions sous forme de contributions à des partenaires, par exemple sans but lucratif, pour qu’ils puissent acquérir des logements et maintenir le prix des loyers à long terme.

L’objectif de cette nouvelle créature du fédéral, qui sera présentée dans le budget du 16 avril prochain, est de protéger le parc de logements abordables et de créer des milliers de nouveaux appartements abordables, selon un communiqué gouvernemental.

Le programme de prêts pourrait par exemple permettre à une organisation sans but lucratif – plutôt qu’à un spéculateur – d’acquérir un immeuble de logements abordables qui se retrouve sur le marché, illustre-t-on dans le même document.

« Nous rendons les règles du jeu plus équitables pour les locataires. Grâce au budget 2024, nous travaillons de concert avec des organisations sans but lucratif pour protéger le logement abordable, maintenir le prix des loyers et bâtir des milliers de nouveaux appartements », a déclaré Justin Trudeau.

Et la déferlante d’annonces sur le logement n’est pas finie, a prévenu le premier ministre canadien, dont les annonces qui empiètent clairement sur les champs de compétence provinciaux ont fait grogner au Québec et en Ontario.

« La semaine passée et cette semaine, on a beaucoup parlé de mesures pour le logement qui vont être dans le budget. Et on va en avoir plus à dire encore dans les prochains jours », a-t-il signalé lors de son passage à Winnipeg, au Manitoba.

Le plan dévoilé mercredi sera offert plus tard cette année, et « rendra rapidement le marché immobilier plus équitable pour les locataires », d’après le gouvernement. Le fonds sera codirigé et cofinancé par le fédéral et d’autres partenaires, et il sera constitué d’investissements provenant des secteurs caritatif et privé.

Le premier ministre en était à sa sixième annonce prébudgétaire en l’espace de quelques jours, jeudi. Quatre des six propositions dévoilées portent sur le logement, et totalisent plusieurs milliards de dollars. Les deux autres annonces concernent le programme national de garderie et l’aide alimentaire scolaire.