(Ottawa) Logements, logements, logements : le premier ministre Justin Trudeau continue de frapper sur ce clou crucial pour la popularité de son gouvernement libéral en prévision du budget, qui sera déposé le 16 avril, et en prévision des prochaines élections, prévues en octobre 2025.

De passage à Calgary, M. Trudeau a annoncé vendredi une série de nouveaux investissements totalisant quelque 600 millions de dollars qui seront inclus dans le prochain budget, toujours dans l’optique de construire plus de logements plus rapidement.

Ainsi, le prochain budget lancera un autre fonds, le Fonds pour l’innovation et la technologie en construction résidentielle, doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars. Le but de ce nouveau fonds est d’accroître, de commercialiser et de promouvoir l’adoption de technologies et de matériaux de construction qui permettraient la construction rapide de maisons modulaires et préfabriqués.

Ottawa soutient que ce fonds va mobiliser une tranche supplémentaire de 150 millions d’investissements supplémentaires du secteur privé et des provinces et des municipalités. La cagnotte fédérale sera dirigée par Fabrication de prochaine génération du Canada, une grappe reconnue pour son innovation.

Le premier ministre a aussi confirmé que les diverses agences de développement régional se verront octroyer 50 millions de dollars de plus pour financer des projets innovateurs en matière d’habitation qui ont recours à de nouvelles pratiques comme la construction en bois massif, la robotique, l’impression 3D et l’automatisation.

Également, la ministre des Finances Chrystia Freeland confirmera dans son prochain budget un autre investissement de 500 millions de dollars afin d’appuyer des projets de logements locatifs. Il s’agira de nouveau d’un investissement sous forme de prêt à faible coût qui doit favoriser les nouveaux projets locatifs qui utilisent des techniques de construction « innovatrices » qui sont employées par des fabricants de maisons préfabriquées et des maisons modulaires.

Enfin, le gouvernement Trudeau profitera du budget pour financer adéquatement le lancement d’un nouveau catalogue de conceptions de logements. On débloquera 11,6 millions de dollars pour ce catalogue qui pourrait offrir jusqu’à 50 nouveaux concepts de logement uniformisés. Les provinces et les municipalités seront encouragées à utiliser ce nouveau catalogue qui doit simplifier et accélérer le processus d’approbation des projets.

En confirmant cette panoplie de nouvelles mesures, le gouvernement Trudeau a bon espoir de « mobiliser les secteurs du logement, de la construction et des matériaux de construction, ainsi que les syndicats, les experts et d’autres intervenants » afin de doter le pays d’une véritable politique industrielle pour la construction de logements qui s’apparent aux efforts qui ont été déployés après la Seconde Guerre mondiale pour trouver un logement aux soldats rentrant au pays.

« Nous changeons la façon dont nous construisons des logements au Canada », a lancé le premier ministre Justin Trudeau. Son gouvernement veut faire en sorte qu’il soit « plus facile et plus rentable de construire plus de logements, plus rapidement.

Au cours des derniers jours, le gouvernement Trudeau a démontré son intention de sortir le chéquier pour s’attaquer à la crise du logement qui sévit un peu partout au pays.

M. Trudeau et ses ministres ont notamment annoncé un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d’appartements, un nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, doté d’une enveloppe de 6 milliards de dollars, un nouveau Fonds canadien de protection des loyers, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, ainsi qu’un supplément de 400 millions de dollars au Fonds pour accélérer la construction de logements.