Crise du logement Les aînés avant la partisanerie : un appel à l’action

Nous sommes issues de différentes familles politiques. Nous partageons pourtant la même inquiétude face à la crise du logement et à la détresse humaine qu’elle engendre. Nous prenons la parole ensemble pour demander au gouvernement Legault d’adopter au plus vite un projet de loi déposé, il y a un an, par la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, pour protéger davantage les locataires aînées et aînés des évictions.