Je souhaitais prendre un temps dans cette vie un peu folle pour remercier le passage d’un ange dans la vie de notre fille. Je la nommerai, bien entendu, mais je ne nommerai pas l’école, car je crains les demandes qui se multiplieraient pour avoir recours à ses services.

Caroline Kelly Montréal

Je vous raconte. Désespérées par la difficile transition d’une école anglophone à une école francophone, nous en étions, ma fille et moi, à baisser les bras devant l’abysse que représentait ce « rattrapage » en français, une expression bien en vogue en 2024 !

Remplie de bienveillance et en dernier recours, la direction de l’école me proposa les services d’une dame (je ne savais pas à ce moment-là qu’il s’agissait d’un ange). Pleine d’espoir et au bord des larmes, car le destin pédagogique de ma fille était lié à la réponse de cette dame, je composai le numéro de téléphone. Cette conversation allait sceller le sort d’une formidable aventure. Anna entrait dans la vie de notre petite fille.

Anna, dont je ne donne que le prénom pour préserver son intimité, n’est pas une dame comme les autres. C’est un personnage comme dans les grands romans.

Sous son aile, ma fille a pu apprendre la langue en multipliant les heures avec une pédagogue, certes, mais surtout avec une amie. Malgré quelques générations d’écart, il y a entre ces deux femmes une complicité qui rendrait quiconque jaloux.

Pendant la pandémie, j’écoutais discrètement des bribes de leur conversation à travers la porte fermée et j’entendais l’accent délicat de cette dame polonaise qui marquait ses phrases d’expressions pour tenir en haleine n’importe quel adolescent blasé. Soir après soir, été après été, année après année, Anna donnait son précieux temps pour que ma fille puisse réussir en français.

Je dois dire que chaque semaine, j’étais sidérée de constater à quel point elle parvenait à inculquer des notions en ne perdant jamais l’attention et l’intérêt de sa petite protégée.

Nous arrivons bientôt à la fin du secondaire. Le chemin parcouru est impressionnant. Je ne sais pas comment nous aurions pu y arriver sans Anna.

Sa douceur, sa rigueur, sa manière unique de maintenir attentive une jeune fille souvent épuisée après une difficile journée d’école, c’est un cadeau précieux.

Au-delà de cette relation tutrice-élève, il y a surtout une amitié profonde qui s’est installée, je le sais. Ma fille estime Anna et démontre un profond respect pour elle. Ensemble, elles ont pleuré, traversé des moments difficiles, une pandémie, des rires, la transformation d’une jeune fille en jeune femme, et beaucoup de choses qui n’existent qu’entre elles.

Anna, vous êtes un membre de la famille depuis que vous avez fait le choix de prendre notre fille sous votre aile. À tout jamais, nous serons d’une infinie reconnaissance. Pour ces apprentissages forgés dans les dernières années, mais surtout pour cette expérience humaine, qui a une valeur inestimable.

Vous méritez ce témoignage pour avoir changé une vie, à votre manière. Je souhaite à tous les élèves de développer une telle complicité sur le chemin de leur éducation. En espérant qu’un ange passe sur leur chemin.

