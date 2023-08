J’ai hésité pour le titre de mon commentaire entre « danger » et « imbécile » sur les pistes cyclables. J’en ai contre les véhicules électriques ou à assistance électrique qui sont admis sur les pistes cyclables. Malheureusement, à cause d’une probable minorité, une grande majorité de ces véhicules ne devraient pas y être autorisés.

Patrice Bernier Longueuil

Je cite les deux cas les plus flagrants qui me reviennent immédiatement à l’esprit et qui sont très récents. Je suis sur la portion Brossard en route vers Saint-Lambert, la piste est sinueuse et il y a des entrées. Je m’approche et m’apprête à doubler quelqu’un. Je tourne la tête légèrement pour vérifier si quelqu’un arrive en double derrière moi, et je ne vois rien. L’espace de trois secondes, pas plus, j’amorce mon dépassement alors qu’un monsieur en véhicule électrique me double en même temps sans dire un seul mot.

En sandale, pas de casque, le gars devait rouler à 30 km/h et louvoyait sur la piste. J’ai à peine eu le temps de me ranger pour éviter la collision.

Le deuxième cas est survenu il y a quelques jours, sur le pont Jacques-Cartier vers Montréal. Il est 7 h. Je suis en montée et je regarde pour doubler quelqu’un. C’est libre, je m’exécute. De nouveau, immédiatement après avoir fait mon dépassement, un scooter électrique me double sans avertissement ; lui aussi devait rouler à 25-30 km/h. Alors que j’amorce ma descente vers la sortie de l’île Sainte-Hélène, j’aperçois le scooter qui, soudainement, zigzague, et je vois le conducteur le bras en l’air comme s’il avait un problème. Alors, je fais attention à l’approche, car il louvoie, et je le double. Il était en FaceTime, le cellulaire sur le support et s’engueulait avec sa blonde le bras en l’air. Je ne crois pas qu’il aurait agi de cette façon sur la voie publique.

Alors, ce n’est peut-être pas que le véhicule, le problème... mais peut-être plutôt ce qui est sur la selle ! La réglementation devrait être revue pour empêcher ces personnes de rouler sur les pistes cyclables où piétons, vélos ordinaires, poussettes, planches et trottinettes sans moteurs se côtoient.