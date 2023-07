Dans un an (le 26 juillet 2024), mon pays natal va accueillir les Jeux olympiques. Je compte les jours avec impatience. Premiers Jeux à être organisés en accord avec toutes les réformes de l’Agenda olympique 2020, les Jeux de Paris 2024 vont marquer le début d’une nouvelle ère. Ces Jeux serviront de base à toutes les prochaines éditions des Jeux olympiques et inspireront d’autres grands évènements.

Martin Fourcade Quintuple champion olympique, l’auteur est président de la commission des athlètes de Paris 2024 et membre de la commission des athlètes du Comité international olympique

Pour 10 500 athlètes venus du monde entier, Paris servira de scène à la réalisation de leurs rêves et au dépassement de soi. Cette scène extraordinaire aura la chance d’avoir pour décor les plus beaux monuments de la capitale. Trente-deux sports s’y dérouleront et, pour la première fois de l’histoire, le même nombre d’hommes et de femmes seront en lice. C’est l’une des plus belles réussites des nombreuses réformes mises en œuvre par le Comité international olympique (CIO) pour Paris 2024. C’est la preuve que les Jeux olympiques sont bien plus qu’une simple compétition sportive. Ils sont un symbole d’égalité et d’union du monde entier autour d’une compétition pacifique.

En tant que président de la commission des athlètes de Paris 2024, ma mission est de garantir que les besoins des athlètes sont pris en compte, que personne n’est oublié.

Les athlètes sont au cœur de notre projet depuis ses prémices. Cela se reflète notamment au plus haut niveau du comité d’organisation de Paris 2024 avec le choix de Tony Estanguet, triple champion olympique, à sa présidence.

Nous nous sommes entretenus avec les athlètes tout au long du processus. Nous nous sommes renseignés sur chaque détail : de ce qu’ils veulent manger au village olympique à la qualité de leurs sites d’entraînement. Nous travaillons à la création de moments inoubliables, comme la cérémonie d’ouverture du 26 juillet 2024 qui aura lieu pour la première fois de l’histoire non pas dans un stade, mais sur la Seine, devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Nous avons également créé le Champions Park pour célébrer les athlètes en plein cœur de la ville après les compétitions. Cette expérience unique se déroulera dans l’un des lieux les plus emblématiques de Paris : le Trocadéro. J’ai des frissons rien que d’en parler.

De nouvelles normes de durabilité

Paris 2024 définit également de nouvelles normes en matière de durabilité pour les évènements sportifs majeurs en encourageant la conservation d’énergie, l’innovation et la créativité. Par exemple, les infrastructures utilisées pour les Jeux sont à 95 % temporaires ou existantes. Les nouveaux sites comme le village olympique seront reconvertis en hébergement pour plus de 6000 personnes après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En outre, tous les sites seront accessibles en transports en commun. Notre objectif est d’utiliser 100 % d’énergies renouvelables pendant les Jeux. Nous comptons réduire de moitié les émissions carbone des Jeux de Paris 2024 en comparaison de Londres 2012 et Rio 2016.

Ces Jeux seront plus urbains et plus modernes que les éditions précédentes. Le skateboard et l’escalade figureront pour la deuxième fois au programme olympique, aux côtés du surf qui se disputera sur les meilleures vagues du monde à Tahiti. Le breaking, lui, fera ses débuts aux Jeux olympiques.

Les épreuves auront lieu en plein cœur de la ville, aux pieds de célèbres monuments parisiens comme la tour Eiffel et le pont Alexandre III, transformés en superbes sites de compétition pour l’occasion.

Paris 2024 compte également faire honneur à son slogan « Ouvrons grand les Jeux » en invitant le public à participer de manière originale et inédite, parfois à grande échelle, avec par exemple le « Marathon pour tous » qui offrira à 20 000 personnes la chance de s’essayer au parcours du marathon olympique et à 20 000 autres de courir le 10 km. À Paris, vous ne serez pas un simple spectateur. Vous aurez la possibilité de participer activement aux Jeux si vous le souhaitez.

J’ai hâte de voir toute la France prendre part à la célébration de ces Jeux. Avec 70 % des 10 millions de billets disponibles déjà vendus, les athlètes évolueront dans des stades remplis, non seulement dans la ville de Paris, mais aussi partout en France.

Je suis déjà très fier de ces Jeux à venir. Athlètes et spectateurs du monde : préparez-vous à vivre une expérience unique à Paris l’année prochaine. À bientôt !