Volleyball de plage

À Montréal pour écrire l’histoire

C’est l’été de tous les possibles pour Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. Et le tournoi Elite 16 de Montréal tombe à point. Entre leur désir d’animer le spectacle et celui de conclure le tournoi avec l’or au cou, elles veulent également rendre ce tournoi mémorable. Pour elles-mêmes et pour les partisans.