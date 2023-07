Tout le monde n’est pas aussi fortuné d’avoir une seconde chance.

Eugène Czolij Président de l’ONG Ukraine-2050, consul honoraire d’Ukraine à Montréal et président du Congrès mondial ukrainien (2008-2018)

Cependant, lors du sommet de l’OTAN des 11 et 12 juillet 2023 à Vilnius, en Lituanie, l’OTAN aura une autre chance de corriger sa bévue géopolitique monumentale commise il y a 15 ans lors du sommet de l’OTAN de 2008 à Bucarest, en Roumanie.

Durant le sommet de l’OTAN à Bucarest, l’Ukraine et la Géorgie ont demandé un Plan d’action pour l’adhésion à l’OTAN, mais ont reçu à la place une déclaration sans engagement selon laquelle elles pourraient devenir membres dans un avenir indéterminé, sans aucune précision sur la manière d’y parvenir.

Cela a encouragé la Russie à envahir la Géorgie quatre mois plus tard et à établir des bases militaires russes dans deux régions géorgiennes – l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud.

La réponse timide de l’OTAN à cet affront militaire a déclenché l’appétit impérialiste insatiable du Kremlin pour continuer à s’étendre en utilisant la force.

Ainsi, en 2014, la Russie a attaqué l’Ukraine, en commençant par la Crimée puis la région du Donbass.

Les pays membres de l’OTAN ont sanctionné la Russie pour ces violations flagrantes de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, mais n’ont pas pu s’empêcher de continuer à faire affaire avec la Russie, y compris d’acheter du gaz russe.

Une telle ambivalence a signalé au Kremlin qu’il pouvait être encore plus audacieux dans ses violations du droit international et c’est justement ce qu’il a fait.

En décembre 2021, la Russie a provoqué les États-Unis et l’OTAN avec de soi-disant projets d’accords de paix qui visaient clairement à affaiblir les États-Unis et à démanteler l’OTAN.

Peu de temps après que les États-Unis et l’OTAN ont refusé de serrer la patte de l’ours russe, le 22 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclaré publiquement que les États-Unis et l’OTAN pourraient mener une frappe préventive sur les systèmes de missiles russes avec l’Ukraine comme point d’appui.

Deux jours plus tard, la Russie a lancé une féroce guerre totale contre l’Ukraine.

L’OTAN et ses pays membres ont aidé l’Ukraine à se défendre, tout en affirmant qu’ils n’étaient pas impliqués dans cette guerre qui avait déjà un énorme impact négatif dans le monde, y compris le risque persistant d’une exposition potentielle à la radiation nucléaire en raison des manœuvres militaires dangereuses des forces armées russes dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporijjia.

Comme certains experts l’ont dit de façon poignante, jusqu’à présent, l’OTAN et ses pays membres ont fourni suffisamment d’aide à l’Ukraine pour qu’elle ne perde pas cette guerre, mais pas assez pour qu’elle la gagne.

L’Ukraine a néanmoins stupéfié les experts militaires occidentaux en se défendant héroïquement, ainsi que nos valeurs occidentales, pendant plus de 16 mois et a même réussi à libérer plus de 40 % des territoires envahis par les forces armées russes depuis le début de la guerre génocidaire de la Russie contre l’Ukraine.

Ce faisant, l’Ukraine a brisé l’illusion persistante de l’invincibilité de la Russie. La récente mutinerie du groupe Wagner a démontré davantage la vulnérabilité de la Russie pour tous les sceptiques restants.

Ces circonstances offrent aux pays membres de l’OTAN une occasion unique d’aider l’Ukraine à gagner la guerre totale de la Russie.

Pour saisir cette occasion, l’OTAN et ses pays membres doivent donner à l’Ukraine un signal très clair sur la perspective et le moment de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, ainsi que des garanties de sécurité significatives, lors du prochain sommet de l’OTAN à Vilnius. Ils doivent également fournir à l’Ukraine, sans plus tarder, les avions de chasse modernes dont elle a tant besoin, y compris des F-16, ainsi que les armes et les munitions nécessaires pour que la contre-offensive de l’Ukraine réussisse en 2023 et conduise à la libération de tous les territoires ukrainiens. Ce sera certainement pour le plus grand bien de tous les pays épris de liberté.

On peut espérer que l’OTAN et ses pays membres ont appris du passé et feront maintenant preuve du leadership nécessaire pour assurer la paix en Europe et protéger nos libertés.