Les évènements météorologiques extrêmes et leurs conséquences nous confrontent à la réalité des changements climatiques et à leurs impacts dans nos vies. Il est indéniable que nous devrons trouver des solutions pour freiner les effets des changements climatiques, mais surtout pour nous y préparer et nous y adapter collectivement.

Éric Bosco Directeur général, AdapT, Institut de recherche sur les infrastructures résilientes et circulaires de l’École de technologie supérieure (ÉTS)

Annie Levasseur Directrice scientifique, AdapT, Institut de recherche sur les infrastructures résilientes et circulaires de l’École de technologie supérieure (ÉTS)

À la suite des inondations qui ont frappé le Québec de plein fouet au printemps et aux incendies de forêt qui continuent de faire des ravages dans la province tout en affectant la qualité de l’air, la notion d’adaptation climatique a ressurgi encore une fois au sein du discours politique.

Alors que plusieurs voix s’élèvent pour réclamer plus d’investissements pour l’adaptation climatique, la récurrence des épisodes météorologiques extrêmes nous convainc de l’importance de réfléchir aux solutions et de travailler en collaboration afin d’agir en amont et de mieux se préparer. Les mesures et les orientations annoncées par les gouvernements pour l’adaptation climatique comme la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire du Québec et la Stratégie nationale d’adaptation du Canada sont les premiers pas d’une démarche nécessaire.

Les investissements des gouvernements serviront à court terme à mettre les infrastructures municipales à niveau dans le but de maximiser leur durée de vie et d’assurer la sécurité de la population.

Il faut avoir une vision à moyen et long terme en investissant dans la recherche pour arriver à des solutions innovantes qui permettront de construire autrement des infrastructures plus adaptées aux conditions climatiques futures, tout en réduisant leur empreinte environnementale afin de contribuer à la diminution des impacts.

Selon le rapport Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, 1 « un climat plus chaud intensifiera certaines conditions météorologiques extrêmes dans le futur. Les températures extrêmement chaudes deviendront plus fréquentes et plus intenses. Cela augmentera la sévérité des vagues de chaleur et contribuera à augmenter les risques de sécheresses et de feux de forêt. »

Atténuer les impacts

La recherche universitaire nous propose des moyens de résoudre ces enjeux, mais plus encore, elle nous assure de former les experts et la main-d’œuvre qualifiés qui pourront contribuer concrètement à l’atténuation des impacts négatifs du réchauffement planétaire.

L’avancement dans le développement de nouvelles solutions innovantes et durables est indispensable au raffinement des modèles actuels permettant de mieux comprendre les impacts des changements climatiques, pour ensuite orienter la conception des infrastructures, afin que ce que nous construisons aujourd’hui soit adapté au climat des prochaines décennies. Ainsi, nous considérons que l’urgence d’agir ne devrait pas nuire à l’établissement d’une vision à plus long terme. C’est pourquoi une réflexion nationale doit s’établir sur les enjeux et les solutions innovantes à apporter, réflexion qui, nous le croyons, doit nécessairement inclure la recherche collaborative.

Il est essentiel que toutes les parties prenantes, les différents ordres gouvernementaux, le secteur privé, la société civile et les instituts de recherche travaillent de concert à élaborer les programmes qui permettront de lutter contre les changements climatiques tout en nous adaptant à cette nouvelle réalité pour assurer notre sécurité et maintenir notre qualité de vie.

1. Bush, E. et D.S Lemmen, éditeurs. Rapport sur le climat changeant du Canada, gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, 2019, 446 p.