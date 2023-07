Le développement et le déploiement rapides de l’IA, en particulier des modèles génératifs de grande puissance comme ChatGPT, nous interpellent tous : comme citoyens, comme travailleurs, comme leaders et comme créateurs.

Luc Sirois Innovateur en chef du Québec

Ils nous interpellent aussi comme parents, enseignants, soignants et plus encore. Cette technologie s’insère déjà dans plusieurs sphères de la société et ce n’est que le début.

Nous devons tous y réfléchir, pour comprendre ses occasions et ses enjeux et découvrir comment utiliser cette puissante technologie afin de mieux répondre aux grands défis de notre société, tout en nous protégeant des risques face à des usages qui seraient mal intentionnés.

C’est pourquoi le Conseil de l’innovation du Québec coordonne depuis avril une réflexion collective sur l’encadrement de l’intelligence artificielle par l’État. Cette démarche se veut un vaste exercice de consultation transparent et inclusif. Il fait appel aux experts ainsi qu’à notre intelligence collective.

Cette approche vise d’abord à colliger l’avis de ceux et celles qui consacrent leurs travaux depuis des années au développement responsable de l’IA. Ils se penchent sur ses effets sur la société, sur les cadres de gouvernance, juridiques, légaux et réglementaires pertinents, sur les transformations du travail, des professions, sur le déploiement des missions de l’État, sur le financement de la recherche et des entreprises. Près de 150 acteurs de l’écosystème sont déjà mobilisés sur ce front, sous la codirection de 15 experts reconnus.

Votre opinion compte

Afin que la démarche soit la plus inclusive possible, un appel à contributions publiques a également été lancé le 8 juin dernier.

Nous faisons appel à l’ensemble de la population pour bien comprendre les répercussions de l’IA sur la vie des Québécois et Québécoises et pour définir les meilleures mesures à prendre. Tous sont invités à s’exprimer d’ici le 14 juillet prochain. Déjà, nous avons reçu plus de 300 contributions et avis, tant d’experts que de citoyens et de représentants de la société civile.

Enfin, un forum public sera organisé à l’automne pour assurer que la plus grande diversité de points de vue soit entendue, et que tous ceux qui le désirent puissent contribuer à la réflexion.

Les perspectives de tous les participants seront intégrées, analysées et prises en considération, et les résultats de tous ces travaux seront publiés. L’objectif est de déposer d’ici la fin de l’automne des recommandations aux autorités gouvernementales pour orienter les politiques publiques entourant l’IA.

Au Québec, nous sommes parmi les meilleurs au monde non seulement en intelligence artificielle, mais aussi sur les questions entourant son développement éthique et responsable. Mettons ces forces à l’œuvre pour proposer au monde entier les meilleures idées, demeurer à l’avant-garde, et bâtir une nation toujours plus juste, innovante et bienveillante.