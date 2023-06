« Le PLQ demeure convaincu qu’un processus transparent est essentiel pour que l’ensemble du Québec puisse accepter les développements et les enjeux reliés aux développements en IA », écrivent les auteurs.

Le 29 mars dernier, le Parti libéral du Québec a déposé une demande de mandat d’initiative pour que l’Assemblée nationale discute – de manière transparente et transpartisane – de la place qu’occupera l’intelligence artificielle (IA) dans nos vies dans les prochaines années.

Carlos J. Leitão Député de Robert-Baldwin de 2014 à 2022 et ministre des Finances du Québec de 2014 à 2018

Frédéric Beauchemin Député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, d’économie et d’innovation

Notre grand spécialiste québécois de l’IA, Yoshua Bengio, ainsi que plus d’un millier de personnes avaient alors signé une lettre demandant « de mettre sur pause, pour les six prochains mois, les technologies plus puissantes que le moteur de langage GPT-4, le temps de reprendre le contrôle de “ces boîtes noires imprévisibles” ». Aujourd’hui, près de 32 000 personnes ont signé la lettre⁠1.

La réponse de la CAQ est arrivée le 7 juin dernier, en séance de travail : c’est non. Selon la CAQ, il serait « trop tôt » pour parler des travaux menés par l’Innovateur en chef du Québec sur la question.

Tous les jours, de nouvelles questions sont soulevées sur les répercussions de cette nouvelle technologie dans nos vies.

Qu’en est-il des limites – bien concrètes – de l’IA, telles que les biais discriminatoires, la protection de la vie privée, la protection du droit d’auteur, les erreurs factuelles et le manque de compréhension contextuelle de l’IA ?

Tant mieux si les travaux de l’Innovateur en chef aident la population à mieux comprendre l’impact de l’IA dans notre vie quotidienne. Le problème, c’est qu’on ignore qui est consulté, quand, comment et pourquoi. On n’a aucune nouvelle depuis des semaines et la CAQ a refusé de faire la lumière sur cette question devant les Québécois.

Le PLQ demeure convaincu qu’un processus transparent est essentiel pour que l’ensemble du Québec puisse accepter les développements et les enjeux reliés aux développements en IA. Nos premiers commentaires se résumaient en un mot : balises. Nous en aurons grandement besoin. Nous souhaitons une transition humaine pour intégrer cette technologie inévitable dans nos vies.

Pendant qu’on attend que le gouvernement caquiste agisse, l’Union européenne prend de l’avance. Utilisons notre avantage stratégique pour être des leaders. Nous préférons de loin être ceux qui écrivent les règles plutôt que de simplement les subir.