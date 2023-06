En réponse à la lettre de Sylvie Marchand, « La dégradation de la Grande Bibliothèque », publiée le 14 juin

Eve Lagacé Directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec

Martin Dubois Directeur général de la Grande Bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

En réponse au texte de Sylvie Marchand paru 14 juin, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) souhaitent rappeler que les bibliothèques publiques se doivent d’être des lieux vivants, inclusifs et accessibles à toutes et à tous afin de jouer pleinement leur rôle social fondamental au sein de notre société. Les bibliothèques publiques offrent sans discrimination des services diversifiés pour répondre aux besoins de la population en matière d’information, de culture, d’éducation et d’alphabétisation.



Les bibliothèques publiques ne se limitent pas à être de simples dépôts de livres. Elles sont des lieux d’accès à l’information et à la culture, offrant des espaces propices aux rencontres et aux échanges, qui évoluent au rythme des besoins de la population. Elles encouragent le développement des connaissances et des compétences, tout en favorisant l’appropriation des outils numériques. Grâce à leurs programmations riches et variées, elles apportent une dynamique unique à notre communauté, créant des occasions d’apprentissage, d’exploration et de stimulation intellectuelle. L’effervescence des lieux, qu’elle soit liée aux échanges, aux rencontres, aux rires des enfants ou aux bouillonnements intellectuels, sera toujours la bienvenue.

Des espaces inclusifs et accessibles à toutes et à tous

L’un des aspects remarquables des bibliothèques publiques réside dans leur caractère inclusif et accessible. En tant que lieux gratuits, elles permettent à chacun d’accéder aux ressources culturelles et éducatives.

L’abolition des frais de retard, adoptée par près de 60 % des municipalités québécoises, est une preuve tangible de l’engagement à supprimer les barrières financières qui pourraient entraver l’accès aux trésors que renferment les bibliothèques.

De plus, en offrant des horaires étendus, ces institutions s’assurent que tous les individus, indépendamment de leurs contraintes de temps, puissent bénéficier pleinement de leurs services, qu’ils soient disponibles en journée, en soirée ou la fin de semaine.

Les bibliothèques publiques sont bien plus que de simples établissements. Elles constituent des piliers fondamentaux de notre société, participant activement à son développement culturel, communautaire, social et économique. Leur capacité à fournir l’accès à l’information et à la culture, leur engagement en faveur de l’inclusion sociale, leur ouverture à tous sans discrimination, ainsi que leur accompagnement des citoyennes et des citoyens à toutes les étapes de leur vie, témoignent de leur importance vitale. Faisons en sorte de préserver et de soutenir ces institutions précieuses, afin qu’elles continuent à prospérer et à offrir un environnement vivant, inspirant et bénéfique pour toutes les personnes qui composent notre société.