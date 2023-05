Tout le monde s’entend sur une chose : l’écosystème scolaire vit de grandes turbulences. On est contraint de changer de perspective quand les défis deviennent trop grands. On est aussi contraint de faire ensemble pour avoir plus. Aujourd’hui, on ne peut pas se priver des collaborations de toutes les personnes qui travaillent à l’école pour assurer le développement optimal de l’élève.

Réjeanne Brodeur et Diane Miron Respectivement présidente du conseil d’administration et directrice générale, Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)

Lorsqu’on met l’élève au centre du continuum de services offerts à l’école, les services de garde ressortent comme des acteurs importants. Cela permet aussi de s’éloigner de la vision enseignant-centriste dominante pour reconnaître la place de chaque intervenante et intervenant sur ce continuum.

Aujourd’hui, pratiquement toutes les écoles primaires offrent le service (on en compte 1813) et l’on estime que 60 % des élèves du primaire le fréquentent (plus de 340 000 élèves). De mesure d’exception lors de leur création dans les années 1970, ils sont donc devenus la norme.

Dans certains cas, des élèves passent plus de temps avec le personnel éducateur qu’avec le personnel enseignant. C’est dire combien il est important dans la réussite éducative de l’élève au primaire.

Trop longtemps, la garde scolaire est restée dans l’angle mort de ce continuum de services. Juxtaposée aux services existants de l’école, la garde scolaire peine à se sentir intégrée à l’écosystème. Dans l’état actuel des choses, l’école n’a pourtant plus les moyens de se priver de leur collaboration.

Nous croyons que des actions concrètes doivent être mises en œuvre pour actualiser la place et le rôle de la garde scolaire et repenser les interactions entre son personnel et l’ensemble des intervenantes et intervenants scolaires.

Dès leur création, les services de garde en milieu scolaire ont été confrontés au défi de prendre leur place dans une structure existante. Malgré un développement fulgurant au cours des années 1990, ils sont demeurés une bulle à part. On a géré la croissance, mais on a oublié de bâtir sur tout le potentiel que la garde scolaire pouvait offrir à l’école.

L’organisation scolaire telle que nous la connaissons actuellement est un héritage des années 1960. À cette époque, on était en pleine Révolution tranquille et on rêvait de l’Expo 67 ; le monde a beaucoup changé depuis, la garde scolaire aussi ! Le personnel est devenu éducatrice et éducateur et travaille avec des programmes d’activités qui viennent s’enchâsser dans le projet éducatif de l’école. Redevenons des bâtisseurs ! Quand on remet l’élève au cœur de l’école, les services de garde sortent de l’angle mort !

Ce texte est proposé à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, qui se déroule du 15 au 19 mai sous le thème « La garde scolaire : un univers de découvertes ».