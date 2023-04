La lettre ouverte1 signée par plusieurs personnalités du monde de l’intelligence artificielle (IA), dont Yoshua Bengio et Catherine Régis, dénonçant l’urgence d’agir en matière d’adoption du projet de Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD) dans le cadre du projet de loi C-27 est tout à fait juste et va dans le sens du bien commun. Bien qu’il soit essentiel de mettre en place des réglementations et des lois claires pour encadrer l’IA, l’attention portée sur ce débat ne doit pas occulter les bénéfices et la prépondérance de l’IA dans le développement des technologies d’avenir. Il est tout aussi crucial de réfléchir à mieux communiquer quels sont ses bénéfices actuels et potentiels pour la société afin qu’elle soit mieux comprise par le public.

François Gagnon Directeur général et chef de la direction, École de technologie supérieure (ETS)

Christian Casanova Directeur exécutif de la recherche et des partenariats, École de technologie supérieure (ETS)

Outiller la population à mieux comprendre l’IA

Au service à la fois d’aspects de la science pure, de la science appliquée et de la technologie, l’IA suscite son lot d’inquiétudes, par sa complexité et son envergure, ce qui en complique la communication et la vulgarisation. Il va sans dire que le rythme rapide du développement et de l’adoption de l’IA et les transformations qu’elle suscite dans nos habitudes de vie peuvent faire l’objet de préoccupations légitimes quant à notre capacité à comprendre et gérer ses impacts sur la société, le savoir, l’économie et l’humain.

Dans ce contexte, les débats actuels et les appels aux moratoires tendent à occulter les aspects positifs en se focalisant sur les dangers potentiels de l’IA sans dresser un portrait global de la situation et en soulignant essentiellement la menace de certaines approches utilisant l’IA.

C’est pourquoi il devient primordial d’outiller la population afin qu’elle acquière les connaissances nécessaires pour comprendre minimalement les systèmes d’IA, mais aussi pour être en mesure de se questionner et de remettre en cause même les données et les algorithmes en fonction des motifs sous-jacents à leur collecte pour nous assurer collectivement une utilisation et un développement responsable de cette technologie. Dans tous les cas, une plus grande littéracie technologique et scientifique pour les citoyens est devenue indispensable. C’est notre responsabilité et celles de nos décideurs.

La recherche en IA au bénéfice de la société

L’intelligence artificielle peut s’appliquer à de nombreuses situations et recherches, il est donc essentiel d’expliquer ses principes et concepts, en abordant tant les aspects sensibles que les avantages qu’elle peut procurer au bien-être des sociétés. Les questions éthiques et politiques soulevées par ces avancées technologiques sont naturelles, mais elles ne doivent pas entraver la recherche et le développement de solutions pour relever des défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et l’économie. L’éthique de la technologie doit pouvoir se développer au même rythme que les dispositifs.

Le manque de littéracie sur le sujet peut nuire à des branches porteuses de développement de l’IA. Que ce soit en matière d’action climatique, de sécurité, d’accessibilité, d’infrastructures intelligentes et de santé, l’IA a déjà fait la preuve de son efficacité.

On n’a qu’à penser à l’avancée fulgurante de la recherche qui utilisent l’IA pour diagnostiquer certaines pathologies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou encore, certains cancers, pour comprendre tous ses bénéfices.

La communauté de chercheurs et chercheuses a donc un rôle important à jouer et doit continuer de participer activement à l’éducation et à la vulgarisation de cette technologie incontournable aux avantages considérables. L’IA fait maintenant partie du cursus de nombreux établissements d’enseignement et de recherche comme c’est le cas à l’École de technologie supérieure et est devenue, dans de nombreux domaines de la société, un outil de prédilection pour l’optimisation des processus, comme c’est le cas, par exemple, dans le génie ou le domaine de la construction.

L’intégration de l’IA, un jeu d’équilibriste

Il est donc crucial de prendre en compte les différentes perspectives et les arguments et de peser le pour et le contre du développement de la recherche en IA, afin d’adopter une approche équilibrée et responsable dans l’essor et l’application de cette technologie. C’est en mettant en place des protocoles de sécurité et d’éthique pour les recherches en IA, en garantissant la transparence et en explorant de nouvelles approches mettant l’accent sur des modèles plus décentralisés, démocratiques et équitables que nous garantirons un équilibre entre les progrès scientifiques, les innovations utiles et la préservation de la sécurité et de l’éthique pour mitiger les risques potentiels.

Selon nous, nous devons porter une attention à ce que l’IA dans son ensemble ne soit pas perçue négativement. Tout est une question d’équilibre. L’utilisation malveillante de l’IA et notre capacité comme société à réagir, à réglementer et à circonscrire les risques devraient plutôt être l’objet premier de nos inquiétudes.