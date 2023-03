Et si on prenait tous notre part de responsabilité ?

Toutes les entreprises peuvent avoir un impact positif sur les médias d’ici tout en demeurant performantes.

Dominique Villeneuve Présidente-directrice générale de l’Association des agences de communication créative

Le financement des médias est problématique depuis longtemps. La migration des investissements publicitaires vers les plateformes numériques mondiales les prive de revenus importants pour accomplir leur mission : imaginer, produire et diffuser des contenus d’ici de qualité. C’est une entrave à la transmission de contenus essentiels qui nous informent, alimentent notre démocratie et perpétuent notre culture.

À la lumière des annonces récentes de mises à pied dans différents médias, qui s’ajoutent à la problématique existante, il est impératif que les entreprises se mobilisent. Nous devons agir maintenant pour maintenir un écosystème média québécois fort et pérenne. Et nous savons qu’il est possible de poser des actions concrètes qui auront un impact sur notre culture et notre démocratie, tout en maintenant des indicateurs marketing hautement performants pour les annonceurs.

D’ailleurs, les agences membres de l’Association des agences de communication créative (A2C) se sont engagées dans cette démarche depuis plusieurs années déjà et de nombreux annonceurs ont modifié leurs investissements pour y intégrer davantage les médias numériques et hors lignes d’ici tout en obtenant des résultats d’affaires impressionnants.

Mouvement média d’ici : se donner le moyen de ses ambitions

Le Mouvement média d’ici1, initié en mai 2020, est un cri de ralliement pour souligner l’importance d’investir dans les médias locaux. Celui-ci a pour objectif de doubler la part de budgets numériques leur étant attribuée, afin d’insuffler 200 millions de dollars par année dans l’écosystème média d’ici.

Oui, les médias ont des défis à surmonter pour demeurer pertinents et viables, mais les entreprises ont aussi leur rôle à jouer. La performance et le coût seront des éléments soulevés pour justifier certaines décisions, mais il est prouvé que les médias d’ici sont aussi plus efficients dépendant de la mesure utilisée. De plus, à l’heure où le développement durable est essentiel, de nombreuses études ont prouvé que les médias locaux représentent une excellente solution pour réduire votre empreinte carbone.

Faire une différence, un pas à la fois

Chaque geste compte. Avez-vous déjà réfléchi à la place accordée aux médias d’ici dans vos placements publicitaires, plus particulièrement en ligne ?

Discutez-en avec votre équipe et votre agence média. Évaluez votre pourcentage d’investissement actuel grâce à l’Indice média d’ici. Vous pourrez ensuite évaluer vos options pour hausser votre pourcentage d’investissements dans les médias d’ici et bien déterminer les mesures de performance applicables.

On ne peut rester silencieux et inactifs face à la situation actuelle des médias. Chaque dirigeant et directeur marketing a une responsabilité et surtout le pouvoir d’avoir un impact et ce, en demeurant ancré dans les objectifs d’affaires à atteindre.