Avions de surveillance

Pourquoi favoriser Boeing au détriment de Bombardier ?

On a appris récemment dans les médias que le gouvernement canadien pourrait considérer l’option d’attribuer un contrat de gré à gré à la société Boeing pour l'acquisition de 8 à 12 avions de patrouille et de surveillance P-8 Poseidon, une plateforme qui est basée sur le Boeing 737. Cet achat, dont le coût est estimé à plus de 5 milliards de dollars, viserait à remplacer les avions CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne.