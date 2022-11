Relations humains et animaux

Un dialogue nécessaire pour une santé et un bien-être communs

Je suis médecin vétérinaire et éthicienne et je me suis toujours intéressée au bien-être des humains et des animaux. J’ai travaillé dans des milieux diversifiés : pratique, enseignement à des futurs producteurs agricoles et techniciens en santé animale, évaluations de chiens mordeurs, comités d’éthique sur l’utilisation des animaux en recherche, zoothérapie en soins de longue durée et palliatifs, vulgarisation scientifique, etc. J’ai aussi été présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et fait avancer son positionnement en bien-être animal. Je suis une citoyenne sensible aux questions environnementales, fille de producteurs agricoles, mère de quatre adultes et grand-mère de trois jeunes enfants.