Abolition de la monarchie canadienne

Où est le Bloc québécois ?

La mort de la reine Élisabeth II ouvre la porte à une réflexion collective sur les rôles et fonctions de la Couronne à l’intérieur des institutions politiques canadiennes et québécoises. Le Canada et le Québec, faut-il le rappeler, ont à leur tête un chef d’État qui n’est plus en phase avec l’esprit du temps et qui symbolise, même naturalisé, l’époque coloniale avec tout ce que cela implique : génocide envers les Autochtones et les Métis, déportation des Acadiens et oppression systémique des Canadiens français partout au Canada, particulièrement au Québec.