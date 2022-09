En réponse au texte de Léa Carrier, « Logements locatifs : des étudiants floués », publié le 27 août⁠1

Kevin A. Harrington Président, Harrington Housing

Nous avons lu l’article paru dans votre journal le 27 août intitulé « Logements locatifs : des étudiants floués ». Nous apprécions les efforts de l’auteure pour refléter nos points de vue dans l’article et aborder notre perspective sur un problème social important. Toutefois, nous trouvons que le rendu général suit une ligne directrice prédéterminée, loin des tendances émergentes du marché et des problèmes inhérents liés aux logements étudiants abordables.

Nous pensons qu’une histoire basée sur le témoignage de quelques locataires insatisfaits et ignorant les retours de la majorité de nos locataires ne reflète pas la véritable expérience client que nous offrons. Nos commentaires positifs en ligne et nos niveaux d’occupation élevés font partie des éléments qui témoignent de la réussite de notre modèle commercial.

L’article nous décrit comme un opérateur aux pratiques douteuses en mettant l’accent sur une propriété sous-performante, qui représentait seulement 3 % de notre portefeuille et qui, après une période d’essais-erreurs, se trouve à la fin de son processus de dissolution.

La journaliste aurait dû mettre davantage l’accent sur la nature unique des logements meublés à court terme, les pratiques commerciales établies et les développements juridiques récents dans le domaine. Dans tous les cas de figure, ce serait aux tribunaux de rendre les jugements sur ces questions.

Nous trouvons dommage que l’article ne reflète pas la façon dont notre entreprise résout un problème majeur, dans un pays où la dette étudiante à elle seule dépasse 18 milliards de dollars.

L’article choisit de critiquer une entreprise offrant une option de logement tout compris inférieure à 600 $, sans mentionner que les autres options demandent plus de 1300 $. Dans notre domaine, il est beaucoup plus facile de demander un prix élevé pour un bon produit que de fournir un service équitable pour 600 $.

Nous nous soucions autant du logement abordable pour étudiants que de leur bien-être, et nous continuerons d’œuvrer avec créativité pour répondre au mieux à ces objectifs tout en restant conformes aux normes et standards établis dans le secteur. Au cours des six dernières années, en tant qu’entreprise canadienne, nous sommes très fiers de proposer et fournir des logements abordables à des dizaines de milliers d’étudiants et de jeunes professionnels au cœur des villes urbaines d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni.