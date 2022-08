Profilage racial

Peut-on véritablement parler d’une victoire ?

Le profilage racial est une problématique importante dans notre société. Toutes les recherches menées et les rapports publiés sur la question depuis les vingt dernières années sont unanimes : les personnes racisées font l’objet d’interpellations disproportionnées de la part de la police. Le rapport Armony est également clair sur le fait que cette disproportion n’est pas due à une criminalisation plus importante des personnes racisées. Elle est plutôt le résultat du profilage racial : un phénomène qui amène les policiers à sélectionner plus souvent et à traiter différemment certains individus à cause de la couleur de leur peau.