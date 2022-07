Les Mères au front de plus de 26 groupes locaux de partout au Québec joignent leur voix pour appuyer les revendications de leurs consœurs, les Mères au front de Rouyn-Noranda.

Nathalie Ainsley Mère au front de Montréal pour Laurie, Annie et les enfants de Rouyn-Noranda, ainsi que 87 cosignataires *

Celles-ci exigent, et nous exigeons avec elles, le respect de la norme québécoise d’émissions d’arsenic de trois nanogrammes par mètre cube, des mesures plus fréquentes et une imputabilité claire, incluant des sanctions lors des dépassements. Elles demandent, et nous demandons avec elles, des objectifs et des actions concrètes pour contrôler le rejet d’autres polluants atmosphériques connus pour leurs risques à la santé auxquels nos enfants sont plus vulnérables.

Rappelons que parce que les enfants respirent plus, boivent plus, mangent plus que des adultes proportionnellement à leur poids et parce que leur système immunitaire est encore immature, ils sont beaucoup plus affectés par la pollution que la population moyenne.

Nous soulignons le courage et la détermination des membres du comité ARÊT (Arrêt des Rejets et Émissions Toxiques de Rouyn-Noranda), des mères et grands-mères au front de Rouyn-Noranda et de leurs alliés-e-s, ainsi que toutes les personnes qui sont montées au front. Leur travail acharné a permis d’informer et de mobiliser la population, et d’exiger la fin de ce passe-droit complice, du manque de transparence de la Santé publique et du gouvernement Legault, au détriment de la santé des citoyens et des citoyennes de Rouyn-Noranda.

Les élu-e-s locaux et régionaux savent depuis trop longtemps que les normes sont dépassées. La complaisance du conseil municipal de la ville et du gouvernement envers Glencore, propriétaire de la fonderie Horne : nous toutes la déplorons.

Nous saluons également la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien qui, avec constance et intégrité, défend depuis plusieurs années ce dossier à l’Assemblée nationale et auprès des différentes instances publiques et politiques. Une politicienne au service de la population, qui se bat pour le droit de tous et toutes à un environnement sain et sécuritaire : c’est ce que nous attendons de nos dirigeant-e-s pour assurer la suite du monde.

Aux quatre coins de la province, ce courage et cette persévérance nous rendent fières et nous donnent espoir, par la démonstration qu’en se mobilisant et en exigeant du courage politique, le statu quo peut être changé, l’inacceptable peut être refusé. Nous, les Mères au Front, nous levons, dénonçons et revendiquons, lorsque notre santé et notre sécurité, ainsi que celles de nos enfants, sont compromises.

La hausse des taux de cancers, les naissances de bébés de petit poids et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, de même que les dommages causés à la biodiversité, source de la vie sur terre, ce n’est pas négociable. Le bien-être de tous ceux et celles qui vivent et qui verront le jour doit d’abord et avant tout être protégé, sans exception, à Rouyn-Noranda et partout ailleurs.

Nous sommes des mères, nous sommes des grands-mères, nous sommes aimantes et en colère. Courageusement, nous osons demander ambition et lucidité de la part de nos représentant-e-s politiques, aussi longtemps qu’il le faudra.

