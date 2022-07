À titre de membres du comité consultatif communautaire d’ADM Aéroports de Montréal et de partenaires de YMX Aérocité internationale de Mirabel, nous sommes aux premières loges pour constater et confirmer les efforts déployés par ADM au cours des dernières années pour propulser YMX et en faire une destination d’affaires en aéronautique prisée pour le développement et l’avenir de l’industrie.

Denis Leclerc Président du comité consultatif communautaire d’ADM Aéroports de Montréal et président et chef de la direction Écotech Québec, et six cosignataires*

Malgré des débuts difficiles et un changement de vocation, YMX a réussi à trouver sa voie. Aujourd’hui, le site s’est taillé une place enviable en intégrant à la fois les fonctions de parc aéronautique, de transport du tout-cargo, de pôle industriel et logistique et de filière de l’électrification des transports. Peu d’installations aéroportuaires peuvent en dire autant !

Mais c’est sans contredit ses activités reliées à l’industrie de l’aérospatiale qui attirent l’attention. Mirabel est un des rares endroits au monde où l’on peut retrouver sur un même site des activités d’assemblage et d’entretien d’aéronefs, de fabrication et d’entretien de composantes, un centre de formation en aérospatiale, des services d’essai moteur et de R et D. C’est un pôle qui regroupe des entreprises de classe mondiale, comme Airbus, Avianor, Aero Repair, École des métiers de l’aéronautique de Montréal (EMAM), L-3 harris, Lauak, Mecachrome, Nolinor aviation, Pratt & Whitney, Safran et STELIA Aerospace et plusieurs autres.

Depuis des années, ADM multiplie les efforts afin de promouvoir son site auprès des grands acteurs de l’industrie. Cet engagement sera réitéré alors que leurs représentants font partie de la délégation qui s’envolera dans quelques jours vers le Salon aéronautique de Farnborough afin de promouvoir les bénéfices du site, dans l’espoir d’y attirer de nouveaux partenaires !

La grande région métropolitaine a besoin d’un site comme celui de Mirabel pour contribuer à assurer sa vitalité économique. Les faits sont sans équivoque.

On trouve aujourd’hui à YMX davantage d’emplois de qualité qu’à l’époque où il s’agissait d’un aéroport de passagers. Quelque 8000 emplois totaux sont soutenus par les activités du site. Qui plus est, environ 80 % de ceux-ci sont liés au domaine de l’aérospatiale. Ingénieurs, assembleurs, mécaniciens spécialisés, spécialistes en chaîne logistique et approvisionnement, etc., y travaillent tous les jours.

Chaîne logistique

Au-delà de cela, le site de Mirabel joue aussi un rôle majeur dans la chaîne logistique au Québec. Le volume de cargo est en croissance constante : rappelons-nous que c’est à l’Aérocité internationale de Mirabel que d’importantes cargaisons de vaccins et d’équipements de protection personnelle ont pu être reçues et distribuées durant la pandémie.

Nous devrions être fiers des efforts menés par ADM, l’écosystème industriel et d’attraction d’investissements et la communauté mirabelloise afin de revitaliser ce site. Fiers de faire rayonner le talent et le savoir-faire d’ici partout sur la planète. Fiers de savoir que l’industrie aérospatiale du Québec se porte bien, très bien même. Fiers de travailler ici, chez nous, sur les défis d’une aviation qui aspire à être toujours plus verte et durable.

Le chapitre du passé est clos depuis plusieurs années. Il faut tourner la page. Le chapitre de l’histoire de Mirabel que nous sommes collectivement en train d’écrire est emballant. Les défis devant nous sont grands. Rassemblons-nous autour du principal projet qui définit la place du Québec dans cette industrie d’avenir qu’est l’aéronautique.

*Cosignataires : Suzanne Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal ; Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain ; Yves-Thomas Dorval, président sortant, Conseil du patronat du Québec ; Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec ; Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International ; Mario Boily, directeur général, Ville de Mirabel