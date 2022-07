De ma maison, j’ai une vue imprenable sur la mer et ses vagues qui viennent se fracasser contre le rocher qu’on appelle le Galet. Sur ce rocher trônent en ordre dispersé depuis un siècle et demi, des petits bâtiments autrefois réservés aux pêcheurs de morue.

Benoit Léger Natashquan

Cette vue d’un univers à la fois réel et fantomatique, comme un tableau vivant et changeant au gré du temps et de la lumière, j’en profite chaque jour. J’y jette un regard furtif en passant devant la fenêtre, mais le plus souvent, c’est assis sur ma terrasse que je rêvasse en me laissant imprégner par la beauté du monde.

Quelques touristes azimutés ayant atteint le bout de la route 138, longue de 1400 kilomètres, viennent occasionnellement interrompre mes méditations pour admirer ce joyau du patrimoine.

Mais le mot « admirer » est un peu fort. La plupart d’entre eux restent à peine le temps de prendre un cliché et hop !

On se remet en route pour le prochain article sur la liste à cocher. Ils auraient vécu la même expérience en téléchargeant une photo (de bien meilleure qualité) sur le web et auraient économisé des centaines de litres de carburant fossile.

Voici dans cette anecdote quotidienne, tout ce qui me désespère de l’espèce humaine.

Cette incapacité pour tant de gens à se projeter hors de soi comme seul le cerveau humain arrive à le faire, non pas pour fuir la réalité, mais pour mieux la saisir.

À une plus grande échelle, je risque d’assister une fois de plus à ce phénomène désolant alors que la NASA vient de nous dévoiler les premières images prises par le télescope James Webb. Des images jamais vues de l’Univers dans lequel nous vivons et qui risquent de nous révéler un jour, des aspects de la réalité que nous ne soupçonnons même pas.

Et pourtant, tout cela sera passé inaperçu pour la plupart. Les plus curieux auront jeté un coup d’œil aux images publiées dans le journal du matin ou diffusées dans le topo de 45 secondes aux infos télévisées. Puis, ils seront retournés faire ce que font les êtres qui avancent dans la vie à tâtons, cochant une liste qui, tel un trou noir, finira par les avaler complètement.