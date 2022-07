Quand protégera-t-on enfin notre beau fleuve ?

La Fête du nautisme aura lieu, au Québec, les 9 et 10 juillet prochains. Belle occasion de réfléchir à la valeur de notre fleuve et de nos plans d’eau tout en s’amusant et en découvrant notre plus grande richesse naturelle qu’est l’eau. Cette fête vise à démontrer à quel point la pratique de sports nautiques est accessible et à promouvoir notre patrimoine maritime.