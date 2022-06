Cesser de taxer les riches ?

Je viens de terminer la lecture d’un article se portant à la défense des riches⁠1, des 1 %, comme certains les appellent. On y dénonce la nouvelle taxe sur le luxe du gouvernement de Justin Trudeau qui sera mise en place dès septembre. Des avions personnels, des bateaux et automobiles de luxe seront taxés davantage. L’auteur qualifie cette annonce de populiste. On nous sort la même vieille rengaine qu’il faut plutôt augmenter encore et toujours la croissance économique.