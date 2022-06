« Plus il y a d’argent en circulation dans l’économie, plus les risques d’inflation augmentent », expliquent les auteurs.

Il faut avoir au moins 45 ans pour avoir déjà connu des taux d’inflation de plus de 3 % par année. Depuis trois décennies, l’inflation s’est maintenue entre 0 % et 3 %, entraînant les taux d’intérêt à la baisse, à des niveaux jamais vus auparavant.

Bertrand Larocque et Marc St-Pierre Économistes, les auteurs sont respectivement planificateur financier et gestionnaire de portefeuille*

Est-ce que les causes de l’inflation invoquées par des économistes sont véritablement la source du problème ?

Pour qu’une étincelle déclenche un incendie, il faut un combustible. Or, les causes invoquées ne sont en réalité que des étincelles. C’est plutôt l’abondance d’argent dans l’économie qui représente le combustible. Plus il y a d’argent en circulation dans l’économie, plus les risques d’inflation augmentent. Depuis la crise financière de 2008, les gouvernements ont injecté des sommes d’argent colossales dans l’économie et les marchés financiers. L’avènement de la pandémie de COVID-19 a donné lieu à d’autres injections d’argent, entraînant une augmentation excessive de la masse monétaire.

Pour mieux se représenter la situation, imaginons un peu que nous vivions dans un petit village médiéval, où la vie nous apparaîtrait beaucoup plus simple qu’aujourd’hui.

Notre petite histoire de l’apparition de l’inflation commencerait ainsi. Il était une fois un petit village tout ce qu’il y a de plus tranquille, où les gens vivaient une vie paisible et en harmonie. Chacun avait un métier et contribuait à la communauté par son talent et son travail.

Gertrude a de nombreux enfants, mais elle trouve le temps d’élever des poules. Elle vend ses œufs chaque matin au marché du village. Une fois la semaine, elle vend aussi des poulets. Il en est ainsi de tous les habitants qui contribuent à l’économie du village médiéval par leur travail, comme Bastien le forgeron, Émile le cordonnier, Armand le meunier et Julien le boulanger.

Soucieux d’améliorer sa production de farine, Armand a entrepris récemment d’investir dans la technologie pour construire un moulin mû par le vent. Une innovation qui vient des pays du Sud et qui lui permettra d’économiser ses bœufs, tout en produisant davantage de farine.

Une idée géniale

Inquiet du ralentissement de l’économie et de la pauvreté qui accable de plus en plus de familles, le maire du village suggère une idée géniale à tous ses villageois : « Nous allons doubler la quantité d’argent dans notre village, ce qui réduira la pauvreté. » Heureux de la solution, tous les villageois héritent de l’équivalent en argent de la monnaie que chacun possède déjà.

Dans les semaines qui suivent, tous les entrepreneurs et les villageois sont au travail, heureux de la prospérité retrouvée.

Mais en peu de temps, on en vient à manquer de tout. Les artisans et les entrepreneurs du village n’arrivent plus à satisfaire aux commandes. Les poules de Gertrude ne pondent pas davantage. Émile n’arrive pas à confectionner tous les souliers qu’on lui demande, tout comme Joseph le charpentier et Florence la couturière. C’est ainsi que chacun commence à augmenter le prix pour les biens et services qu’on lui commande. Tout coûte de plus en plus cher au village. Finalement, comme chacun dispose de deux fois plus d’argent, les prix sont multipliés par deux, puisque la quantité des biens produits demeure la même. Seul Armand, qui a investi dans un nouveau moulin à vent, arrive à produire davantage de farine. Il peut vendre sa farine à un prix plus bas tout en augmentant son bénéfice. Malheureusement, cela ne suffit pas à empêcher la hausse des prix dans le village.

La morale de notre histoire nous enseigne que plus d’argent dans l’économie ne crée pas nécessairement plus de richesse. Pour qu’il y ait création de richesse, il doit y avoir plus de production, comme dans l’exemple de l’innovation du moulin à vent.

En conclusion, c’est l’augmentation démesurée de la masse monétaire depuis la pandémie qui est la véritable cause de l’inflation. Les taux d’intérêt sont demeurés voisins de zéro trop longtemps et les taux d’intérêt hypothécaires ridiculement bas. Certains pays ont même connu des taux d’intérêt négatifs sur leurs obligations. Cette réalité, conjuguée aux largesses des programmes d’aide des gouvernements, ne pouvait pas durer. Il ne restait plus que surviennent des étincelles qui enflamment le tout, que les économistes ont identifié comme des goulets d’étranglement liés à la pandémie, le faible taux de chômage et les conséquences de la guerre en Ukraine.

Les banques centrales doivent maintenant réduire la masse monétaire en augmentant les taux d’intérêt et en réduisant l’argent en circulation dans l’économie. La tendance à la baisse des taux d’intérêt des 40 dernières années est maintenant inversée à la hausse. Il reste seulement à savoir pour combien de temps et jusqu’à quel niveau.

* Auteurs du livre Du porte-monnaie au portefeuille – 45 conseils pour mettre votre argent au travail, Edito, 2021