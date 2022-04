La prochaine fois que vous prendrez le train, je vous invite à essayer un exercice de réflexion. Comptez les personnes assises autour de vous. Puis considérez que chacune d’elles aurait pu choisir de se rendre seule en voiture à sa destination, mais qu’au lieu de cela, elles voyagent collectivement, bien plus confortablement et avec moins d’impact environnemental.

Cynthia Garneau Présidente et chef de la direction de VIA Rail

Face à une crise climatique existentielle, le train offre une voie durable pour l’avenir. En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail s’engage à donner l’exemple et à agir. Bien que le développement durable fasse depuis longtemps partie de notre ADN, nous sommes déterminés à faire partie de la solution pour bâtir un avenir plus durable pour tous les Canadiens et Canadiennes.

C’est pourquoi nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions grâce à notre plan de développement durable sur cinq ans qui couvre les piliers de la gouvernance, de la résilience environnementale et de l'inclusion sociale, et qui intègre notre engagement envers le développement durable dans tous les aspects de nos activités.

Dans le cadre de ce plan, VIA Rail est le premier transporteur terrestre au Canada à se joindre au Pacte mondial des Nations unies⁠1, la plus grande initiative de développement durable pour les entreprises au monde. Cela signifie non seulement faire ce qu’il faut pour la planète, pour le Canada, mais aussi pour nos collectivités, notre personnel et les générations futures.

Nous partons d’une base solide. Le transport ferroviaire représentait 3,5 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports au Canada en 2019. Nous sommes déterminés à faire baisser ces chiffres davantage.

Dans notre plan, nous nous engageons à réduire les émissions de GES de VIA Rail de 30 % ou plus d’ici 2030.

Nous nous attaquons à ce défi de plusieurs façons, notamment par l’innovation. Nous avons récemment terminé un projet pilote qui met à l’essai l’intelligence artificielle (IA) pour réduire la consommation de carburant et les émissions de GES de nos locomotives.

Conscients de notre obligation collective de réduire notre empreinte environnementale, nous visons à offrir une expérience de voyage sans déchet dans les trains du corridor Québec-Windsor d’ici 2025. Il s’agit d’une tâche complexe, mais nous sommes déterminés à l’accomplir en revoyant nos produits de consommation et leur emballage, en offrant davantage d’options réutilisables et en améliorant considérablement le recyclage à bord de nos nouveaux trains.

La durabilité est sans aucun doute le fondement de l’avenir que nous construisons tous ensemble, et avec ce plan, nous avançons, plus déterminés que jamais, sur la voie de demain.

Mais notre vision d’être la voie sensée de voyager repose sur d’autres éléments cruciaux.

VIA Rail est au milieu d’un programme de modernisation de grande envergure qui transformera le service ferroviaire voyageur.

Un exemple est notre nouvelle flotte du Corridor qui, en plus d’être l’une des plus écoresponsables en Amérique du Nord, offrira une expérience de voyage inégalée, sans obstacle et entièrement accessible, et dont la mise en service du premier train est prévue plus tard cette année.

Nous sommes fiers d’avoir été la première organisation fédérale à soumettre notre plan d’accessibilité pluriannuel en vertu de La loi canadienne sur l’accessibilité. S’appuyant sur le travail que nous avons déjà accompli, ce plan trace la voie vers une expérience de voyage plus inclusive et plus accessible, car tout le monde mérite de voyager sans obstacle.

Tous ces projets ambitieux et tournés vers l’avenir sont à l’image de la portée de VIA Rail : nous desservons plus de 400 communautés dans huit provinces et avons enregistré une croissance de l’achalandage avant la pandémie atteignant finalement plus de cinq millions de passagers en 2019, un record en 30 ans.

À travers notre engagement envers la modernisation, le développement durable et l’accessibilité, nous façonnons l’avenir du service ferroviaire voyageur et transformons VIA Rail en un véhicule de changement au Canada.

Nous sommes enthousiastes face à l’avenir, et nous vous tiendrons au courant de la façon dont nous tenons nos promesses.

Le moment est venu de créer le train de demain.