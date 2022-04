Loi sur la langue officielle et commune du Québec

Un projet de loi pour tous les Québécois ?

En conférence de presse lors du dépôt du projet de loi, le 13 mai 2021, sur la langue officielle et commune, le ministre Simon Jolin-Barrette a annoncé : « Aux Québécois d’expression anglaise, je le réitère, le gouvernement du Québec agira dans le respect le plus complet des institutions de la communauté anglo-québécoise. Les mesures visant à renforcer le statut du français comme langue commune se feront à l’avantage de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, sans exception. » En rétrospective, force est de constater que le ministre a brisé sa promesse. Et les conséquences seront lourdes pour les élèves, les établissements et le réseau collégial dans son ensemble.